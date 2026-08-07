Sjećanje na žrtve Petrovačke ceste: Obilježena 31 godina od avio-napada na izbjegličku kolonu (FOTO)

Služenjem parastosa kod spomen-krsta u mjestu Janjile na Petrovačkoj cesti obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avio-napadu na izbjegličku kolonu u pogromu "Oluja" 7. avgusta 1995. godine.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

Parastos su služili sveštenici Eparhije bihaćko-petrovačke, uz prisustvo članova porodica stradalih, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radana Ostojića, Nemanje Davidovića u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srpske, predstavnika Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Prisustvovali su i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić,

predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, šef Konzularne kancelarije Srbije u Drvaru Vesna Marinković, predstavnici lokalnih zajednica iz Hrvatske iz kojih potiču stradali, te predstavnici opštine Drinić.

Nakon parastosa, položeni su vijenci na spomen–krstu na Petrovačkoj cesti, a nakon toga predviđen je obilazak spomen–sobe u Drniću i prijem kod načelnika ove opštine.

Hrvatska avijacija bombardovala je izbjegličke kolone iz Kninske Krajine u Janjilama kod Bosanskog Petrovca i u Svodni kod Novog Grada 1995. godine.

Prema podacima Dokumentaciono-verifikacionog centra "Veritas", na Petrovačkoj cesti i u Svodni kod Novog Grada ubijeni su Darinka Drča (68), Mika Kovačević (83), Krstan Vuković (45), Branko Stijelja (72), Mirko Stijelja (34), trudnica Mirjana Dubajić (21), Jovica Drča (šest), Darko Vuković (13), Nevenka Rajić (12), Žarko Rajić (10), Marta Galogaža (60), Rade Galogaža (40) i Mile Malobabić (42).

Ranjeni su Josipa Drča, Dušan Drča, Duško Ivaneža, Milica Ivaneža, Jovica Piplica, Ante Vitas, Dušan Beslać, Mara Beslać, trudnica Vedrana Stijelja, Obrenko Vuković, Dušan Drakulić, Vida Galogaža, Zorka Galogaža, Soka Malobabić, Suzana LJubišić, Smilja Lajšić, kao i djeca Željko Drča (13), Duška Drča (devet), Zorica Beslać (osam), Rajko Galogaža (10), Goran Galogaža (12), Miloš Malobabić (14) i Nikolina Krajčinović (11).

Optužnica tereti hrvatske pilote Željka Jelenića, Danijela Borovića, Vladimira Mikca i Zdenka Radulja da su 7. i 8. avgusta 1995. godine naredili granatiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti.

Njima je suđenje počelo u martu prošle godine u Specijalnom sudu Srbije za ratne zločine.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina, što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

(Srna)