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Drama u poljskoj školi: Učenik (19) nožem ranio sedmoro, među povrijeđenima učenici i nastavnik

Drama u poljskoj školi: Učenik (19) nožem ranio sedmoro, među povrijeđenima učenici i nastavnik

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Sedam osoba, među kojima su đaci i jedan nastavnik, povrijeđeno je u napadu nožem u školi u Poljskoj. Policija je uhapsila 19-godišnjeg napadača, inače učenika ove obrazovne ustanove.

Sedam osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj Izvor: shutterstock/DarSzach

Sedam osoba je povrijeđeno u napadu nožem u jednoj poljskoj školi, saopštila je policija u srijedu, dodajući da je napadač priveden, piše Rojters. 

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da je došlo do napada i da je nekoliko osoba povrijeđeno. "Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu", naveo je gradonačelnik Pavel Njevjadomski u saopštenju.

Privatna radio-stanica RMF FM izvestila je da je napadač 19-godišnji učenik te škole i da se među povređenima nalaze dvije osobe sa teškim povredama.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je ranjen i jedan nastavnik.

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Poljska napad

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