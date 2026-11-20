Grad Banjaluka i Fondacija "Prodiši" pokreću zajedničku akciju popisa individualnih ložišta u naseljima Lazarevo 1 i Lazarevo 2, a u anketiranje domaćinstava i prikupljanje podataka o načinu grijanja i energetskoj efikasnosti objekata biće uključeni i studenti PMF-a.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Riječ je o značajnoj aktivnosti koja predstavlja važan korak ka sistemskom pristupu unapređenju kvaliteta vazduha, a u okviru koje će u narednom periodu biti sprovedeno anketiranje domaćinstava u ova dva naselja", navodi se u saopštenju Gradske uprave Banjaluka.

Iz Grada pojašnjavaju da je u realizaciju ove aktivnosti planirano uključivanje studenata Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF), koji će na terenu vršiti popis i prikupljati podatke o individualnim ložištima, načinima zagrijavanja domaćinstava i energetskoj efikasnosti objekata.

"Na osnovu prikupljenih podataka biće formirana baza individualnih ložišta, koja će predstavljati važan osnov za planiranje budućih aktivnosti i mjera usmjerenih na smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha", ističe se u saopštenju.

Grad Banjaluka pozvao je sugrađane da podrže ovu akciju i svojim učešćem doprinesu "zajedničkom cilju, čistijem vazduhu i zdravijoj Banjaluci", dodajući da se zajedničkim djelovanjem institucija, stručne javnosti i građana stvaraju preduslovi za dugoročna i održiva rješenja u oblasti zaštite životne sredine.