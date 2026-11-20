Broj zaposlenih u BiH u septembru porastao na 854.833 osobe

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U Bosni i Hercegovini u septembru 2026. godine bilo je zaposleno ukupno 854.833 osoba, od čega je 393.372 žena, pokazuju zvanični statistički podaci. U odnosu na avgust iste godine, kada je zabilježeno 847.545 zaposlenih, ukupan broj radnika povećan je za 0,9 odsto, dok je broj zaposlenih žena porastao za 1,6 odsto.

Najveći mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u oblasti obrazovanja, gdje je broj radnika povećan za 12,5 odsto (sa 66.063 u avgustu na 74.344 u septembru). Povećanje je registrovano i u djelatnostima vađenja ruda i kamena (0,8 odsto), poslovanja nekretninama (0,8 odsto), prijevoza i skladištenja (0,5 odsto), kao i u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (0,4 odsto).

S druge strane, najveći mjesečni pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, gdje je broj radnika smanjen za dva odsto (sa 43.221 na 42.373). Pad od 0,5 odsto registrovan je u građevinarstvu i trgovini, dok je smanjenje od 0,3 odsto zabilježeno u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu, stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, te umjetnosti, zabavi i rekreaciji.

Najviše zaposlenih u trgovini i prerađivačkoj industriji

Posmatrano po djelatnostima, najviše zaposlenih u septembru bilo je u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila i motocikala (159.520 radnika), zatim u prerađivačkoj industriji (154.984), javnoj upravi i odbrani (77.912), obrazovanju (74.344), te u djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite (65.153).

U odnosu na septembar 2025. godine, ukupan broj zaposlenih u BiH manji je za 0,1 odsto, dok je broj zaposlenih žena veći za 0,6 odsto. Na godišnjem nivou najveći rast zaposlenosti ostvaren je u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (2,8 odsto), finansijskim djelatnostima i osiguranju (1,7 odsto), informacijama i komunikacijama (1,3 odsto) i obrazovanju (1,2 odsto), dok je najveći pad zabilježen u vađenju ruda i kamena (5,3 odsto) i prerađivačkoj industriji (2,6 odsto).

Iz statističke institucije napominju da su podaci za avgust i septembar 2026. godine privremeni.