Dozvola američkog OFAK-a mađarskom MOL-u da započne drugu fazu preuzimanja ruskih akcija daje realnu nadu da će Naftnoj industriji Srbije biti produžena licenca za rad i poslije 11. decembra.

Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković izjavila je da iako ne postoji šansa da se završetak prodaje ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije završi do 11. decembra kada ističe operativna licenca za rad kompanije, činjenica da je MOL od američkog OFAK-a dobio zeleno svjetlo da otpočne drugu fazu kupovine ruskih akcija u NIS-u daje nadu da će OFAK ponovo odobriti NIS-u licencu za rad.

Putnikovićeva je istakla da su i JANAF i NISotpočeli pregovore o produženju ugovora za tranzit sirove nafte od Luke Omišalj do srpske granice prema Pančevu za narednu godinu, što je veoma važno i što treba da se sklopi što prije po što povoljnijim uslovima.

Komentarišući to što je direktor za strategiju MOL-a Đerđ Bača izjavio da su pripreme za transakciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) ušle su u novu fazu zahvaljujući novim licencama koje je izdao američki OFAK, Putnikovićeva je rekla da ovaj proces oko prodaje ruskog udjela u NIS-u zavisi od toga koliko će MOL brzo da odgovori na ono što im je OFAK dozvolio i za šta imaju rok u februaru.

Istakla je da takođe sve zavisi i od ruske strane koja mora da prihvati ono što im MOL ponudi, i ocijenila da se Rusima ne žuri jer ne žele stvarno da prodaju svoj udio u kompaniji.

Na pitanje šta je MOL-u sada omogućeno nakon dobijanja novih licenci od OFAK-a, Putnikovićeva je objasnila da MOL sada može da kupuje neke dionice kao pripremu finansijske konstrukcije da bi mogli sutra korporaciji Gasprom da plate ono što treba za akcije u NIS-u.

"Pretpostavljam da će i pored toga što je NIS dobio odobrenje da proda svoje kompanije u Rumuniji i Bugarskoj, morati budući kupac da pita i komisiju za zaštitu konkurencije EU jer su i Mađarska i Hrvatska članice EU, a tu je MOL suvlasnik u kompaniji INA. Sigurno će biti još nekih tehničkih detalja koje moraju da ispune, ali su korak bliže kupovini", rekla je ona, prenosi agencija Tačno.

Putnikovićeva smatra da će dosta stvari vezano za prodaju ruskog udjela u NIS-u zavisiti i od susreta i razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Samitu u Šenženu, jer oni moraju da naprave jednu strategiju kako će ubuduće na energetskom polju sarađivati.

Kada je riječ o snabdijevanju Rafinerije u Pančevu i havarije na naftovodu JANAF, Putnikovićeva je rekla da bi do kraja nedjelje trebalo da se dobija detaljnija informacija o tome kada će krvar u JANAF-u biti popravljen.

Prema njenoj ocijeni, trebalo je da budu mnogo efikasniji jer im je to pokazatelj koliko su uspješni u transportu sirove nafte.

“Srbija je sada suočena sa tim da mora da troši i naftu iz robnih rezervi i da pametno gazduje i sa naftnim derivatima i sa samom preradom sirove nafte da ne bi gasila Rafineriju jer to dosta košta. Nadam se da će do kraja mjeseca taj kvar biti popravljen”, poručila je ona.

(Mondo)