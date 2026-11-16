Pad građevinske aktivnosti u Srpskoj: Vrijednost radova manja za 38,5 miliona, na terenu i manje radnika

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosila je 979,6 miliona KM, što je pad za 3,8 odsto, odnosno za oko 38,5 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

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Pad ukupne vrijednosti građevinskih radova u prošloj godini pratio je i blago smanjen broj angažovanih građevinaca na terenu.

"Na gradilištima u 2025. godini prosječno je bilo angažovano 6.756 radnika, što je za 0,9 odsto manje u odnosu na 2024. godinu", navodi se u izvještaju Republičkog zavoda za statistiku.

Pored broja radnika, zabilježen je i pad ukupnog broja provedenih sati na gradilištima.

Kako pojašnjavaju iz ove institucije, tokom 2025. godine ostvareno je ukupno 13,03 miliona časova rada, što u poređenju sa 2024. godinom predstavlja umanjenje za 2,7 odsto.

Kada je riječ o strukturi i vrsti građevinskih objekata, statistika pokazuje da se u Republici Srpskoj nešto više ulagalo u niskogradnju u odnosu na visokogradnju.

"Od ukupne vrijednosti, na objekte visokogradnje odnosi se 478,3 miliona KM ili 48,8 odsto, dok se na objekte niskogradnje odnosi 501,3 miliona KM, odnosno 51,2 odsto", ističe se u izvještaju.

Unutar sektora visokogradnje, na izgradnju stambenih zgrada odnosilo se 24,2 odsto ukupnih radova, dok nestambene zgrade čine 24,7 odsto.

Sa druge strane, u sektoru niskogradnje dominirala je transportna infrastruktura sa učešćem od 25,3 odsto, dok kompleksni industrijski objekti čine 16,5 odsto ukupne građevinske aktivnosti.