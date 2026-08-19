Oprez pri gradnji: Većina termoizolacionih materijala u BiH pala na testu inspekcija

Nadležne inspekcijske službe u BiH utvrdile su ozbiljne nepravilnosti na tržištu građevinskog materijala, pri čemu je otkriveno da čak šest od osam kontrolisanih tipova termoizolacionih proizvoda za zgrade ne ispunjava zakonske uslove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proaktivni nadzor tržišta trajao je od 28. oktobra 2025. do 26. juna 2026. godine. U ovom periodu izvršeno je ukupno 11 inspekcijskih kontrola. Od tog broja, Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) izvršila je šest kontrola, dok je Republička uprava za inspekcijske poslove (RUIP) sprovela pet kontrola. Inspekcijski nadzor obuhvatao je administrativnu provjeru, vizuelnu provjeru i precizno laboratorijsko ispitivanje proizvoda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Ukupno je kontrolisano i laboratorijski ispitano osam modela termoizolacionih proizvoda. Rezultati su pokazali da je od tog broja čak šest tipova proizvoda bilo nesukladno sa važećim propisima.

Lažne deklaracije i nepotpuna dokumentacija

Najveći problem predstavljala su odstupanja u samom kvalitetu materijala. Najčešće utvrđene nesukladnosti odnosile su se na rezultate laboratorijskih ispitivanja koji su jasno pokazali da stvarne vrijednosti ispitivanih osobina proizvoda ne odgovaraju onima koje su navedene na deklaraciji.

Pored toga, inspektori su zabilježili i administrativne propuste, poput nepotpune oznake sukladnosti i nedostatka izjave o sukladnosti.

Uništeni i povučeni proizvodi

Kao direktan rezultat ovih inspekcijskih mjera, trgovci i proizvođači su morali izvršiti usklađivanje za čak 19.636 komada termoizolacionih proizvoda. Stroge mjere rezultirale su i povlačenjem 11 komada proizvoda sa tržišta, dok je dodatnih 11 komada proizvoda u potpunosti uništeno.