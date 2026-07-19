Od pekarskog kvasca do pregradnih zidova: Novi biorazgradivi materijal za 3D štampu u arhitekturi

Razvoj ovakvih rješenja posebno je važan za građevinski sektor, koji značajno emituje ugljenik na svjetskom nivou i troši resurse.

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Istraživači sa švedskog Tehnološkog univerziteta Čalmers napravili su potpuno biobazirani materijal od kvasca, namijenjen 3D štampi arhitektonskih i enterijerskih elemenata.

Riječ je o rješenju koje bi u budućnosti moglo da zamijeni dio proizvoda koji se danas izrađuju od neobnovljivih ili fosilnih sirovina, poput gipsa, plastike i sintetičkih tekstila.

Novi materijal predviđen je za izradu paravana koji regulišu dnevno svjetlo i štite od sunca, sobnih pregrada, zidnih sistema i panela.

Naučni rad "Novi 3D štampani materijali na bazi kvasca za arhitektonske primjene" objavljen je u časopisu "Frontiers of Architectural Research".

Razvoj ovakvih rješenja posebno je važan za građevinski sektor, koji značajno emituje ugljenik na svjetskom nivou i troši resurse. Zbog toga istraživači ispituju kako se industrijski ostaci i obnovljive sirovine mogu pretvoriti u materijale koji podržavaju veću cirkularnost u arhitekturi.

Nova formula se zasniva na pekarskom kvascu, celuloznim vlaknima iz drveta, alginatu iz algi, biljnom glicerolu i vodi. Kombinovanjem ovih sastojaka dobija se hidrogel, mekan, želatinozan i materijal pogodan za 3D štampu koji se može lako oblikovati.

Malgorzata Zboinska, profesorka na Katedri za arhitekturu i građevinarstvo i vođa studije, objašnjava da istraživanje polazi od ideje da se arhitektonski materijal može napraviti isključivo od organskih i obnovljivih sastojaka, uz spajanje biomaterijala i digitalne proizvodnje.

Kako se kvasac priprema za gradnju?

Izrada donekle podsjeća na pečenje, ali obrnutim redosljedom. Kvasac se najpre zagrijava kako bi bio deaktiviran, a zatim se miješa sa ostalim komponentama da bi se dobila glatka masa.

Arhitektonski elementi potom se proizvode 3D štampom zasnovanom na pritisku, pri sobnoj temperaturi. Takav postupak ne zahtijeva energetski intenzivno zagrijavanje niti dodatne potporne konstrukcije, čime se smanjuje potrošnja energije i količina otpada.

Jagmur Bektaš, doktorand na Katedri za arhitekturu i građevinarstvo i koautor studije, ističe da 3D štampa omogućava izradu složenih oblika bez otpada u proizvodnji, uz visok stepen kontrole nad formom, teksturom i rasporedom materijala.

Jedna od prednosti ovog biomaterijala jeste mogućnost prilagođavanja recepture. Manjim izmjenama mogu se mijenjati providnost, boja i površinska tekstura, što ga čini pogodnim za elemente enterijera poput paravana za modulaciju dnevnog svjetla, zaštitu od sunca, zidnih obloga i pregrada.

U zavisnosti od sastava, materijal prirodno dobija nijanse od žute do braon, dok se boja može dodatno mijenjati prirodnim pigmentima ili obojenim sojevima kvasca koji proizvode pigmente. Moguće je projektovati i različite šare, nivoe transparentnosti i slično.

Prednosti kvasca

Upotreba kvasca kao komponente arhitektonskog materijala do sada nije bila značajno istražena. Njegova prednost je u tome što brzo raste, ne zahtijeva strogo kontrolisane uslove i nije naročito osjetljiv na kontaminaciju.

Pošto je riječ o jednoćelijskom organizmu, materijal može da bude homogeniji i predvidljiviji. U ovoj formulaciji kvasac se ne koristi za fermentaciju, već kao biomasa koja materijalu daje zapreminu, stabilnost i čvrstinu.

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Istraživači vide dodatni potencijal u korišćenju nusproizvoda iz pivarstva i poljoprivrede. Ostaci koji nisu pogodni za hranu ili stočnu hranu mogli bi da dobiju novu vrijednost kao sirovina za arhitekturu.

Za razliku od klasičnih građevinskih materijala, koji se projektuju da traju što duže, materijali na biobazi uvode drugačiji pogled na održivost.

Materijal od kvasca je biorazgradiv i nakon upotrebe može da se vrati prirodi, što je važan princip kružnog dizajna. Time se otvara mogućnost da se kraći životni ciklusi, starenje i razgradnja materijala posmatraju kao dio projektantskog koncepta.

Šta su dalji koraci?

Prije šire primjene u zgradama potrebna su dodatna ispitivanja. Naredni koraci obuhvataju provjeru čvrstine, bezbjednosti u slučaju požara ili pojačane vlage, kao i razvoj većih struktura i skaliranje digitalne proizvodnje.

Dugoročno, ovakvi materijali bi mogli da dobiju funkcije kao što su samoobnavljanje ili prečišćavanje vazduha neutralisanjem štetnih materija i zagađivača. Dosadašnji rezultati predstavljaju važan korak ka novoj generaciji arhitektonskih materijala koji povezuju održivost, funkcionalnost i dizajn.

(EUpravo zato/Gradjevinarstvo.rs)