Beton koji "diše" ugljen-dioksid: Njemački naučnici pretvaraju pepeo u građevinski materijal

Naučnici sa Univerziteta u Kelnu i Univerziteta u Ahenu su pokrenuli istraživanje sa namjerom da utvrde da li bi se ovaj štetni ostatak mogao transformisati u klimatski prihvatljivu sirovinu.

Nemački istraživači rade na razvoju tehnologije koja bi mogla značajno da promijeni pristup upravljanju otpadom i proizvodnji građevinskih materijala.

Ideja je da se pepeo nastao spaljivanjem komunalnog otpada trajno veže za ugljen-dioksid i potom iskoristi kao zamjena za pijesak, šljunak, pa čak i pojedine komponente betona.

Riječ je o pepelu iz postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada (MSWI), koji se u najvećem dijelu, čak do 95 procenata, sastoji od pepela koji ostaje na tlu, uz manji udeo letećeg pepela.

Ovaj materijal se danas smatra opasnim otpadom zbog povišenih koncentracija teških metala, toksičnih dioksina, furana i rastvorljivih soli.

Od ekološkog problema do sirovine

Naučnici sa Univerziteta u Kelnu i Ahenu su pokrenuli istraživanje sa namerom da utvrde da li bi se ovaj štetni ostatak mogao transformisati u klimatski prihvatljivu sirovinu. Projekat predvodi Bergischer Waste Management Association (BAV), a u njegovom središtu nalazi se prirodni hemijski proces poznat kao karbonizacija.

Karbonizacija podrazumijeva reakciju mineralnih komponenti unutar pepela sa ugljen-dioksidom, pri čemu dolazi do njegovog trajnog vezivanja. Kako navodi dr Bjorn Sibert, profesor građevinarstva na Univerzitetu u Kelnu, mineralni sastav pepela posjeduje sposobnost apsorpcije i trajnog skladištenja CO2 upravo kroz ovaj proces.

Njemačka godišnje proizvede oko šest miliona tona pepela spaljivanjem komunalnog otpada. Ovaj nusproizvod se već obrađuje u specijalizovanim postrojenjima gdje se izdvajaju upotrebljivi materijali i uklanjaju zagađivači. Nakon ciljanog prosijavanja i sortiranja dobija se prečišćeni pepeo, koji predstavlja osnovu za dalja istraživanja karbonizacije.

Pilot postrojenje kod Lindlara

Kako bi se proces ispitao u realnim uslovima, BAV gradi tehničko pilot postrojenje u okviru centra za upravljanje otpadom Lepe, u blizini mjesta Lindlar u Njemačkoj. U ovom postrojenju testiraće se različite metode karbonizacije na pepelu koji obezbjeđuje industrijski partner refer GmbH.

Dr Aksel Velendorf, profesor mašinstva na Univerzitetu u Kelnu, naveo je da će biti razmatrana najmanje dva različita pristupa, od kojih svaki ima svoje prednosti i ograničenja. Jedna metoda podrazumijeva mokru karbonizaciju pod vodom, koja omogućava veću apsorpciju CO2, ali zahtijeva dodatnu energiju za naknadno sušenje materijala.

Drugi pristup, takozvana vlažna karbonizacija sa ograničenom količinom vlage, dovodi do formiranja gustog karbonizovanog sloja na površini pepela. Iako je energetski povoljnija, ova metoda skladišti manje CO2 jer gas ne prodire u unutrašnjost materijala.

Istraživački tim planira da nakon početnih testiranja razvije fleksibilno pilot postrojenje koje će omogućiti prilagođavanje procesa u realnim radnim uslovima.

Primjena pepela u građevinskoj industriji

Nakon optimizacije postupka, fokus će biti na praktičnoj primijeni dobijenog materijala. Dr Bjorn Siebert ističe da je osnovna ideja zamjena prirodnih sirovina čija eksploatacija zahtijeva veliku potrošnju energije. U nevezanom stanju, karbonizovani pepeo mogao bi da posluži kao alternativa šljunku ili pesku u izgradnji puteva i zemljanim radovima.

Paralelno s tim, istražuje se i mogućnost upotrebe ovog materijala kao veziva u betonu. Ova primjena podrazumijeva strogu kontrolu kvaliteta, zbog čega projekat uključuje dodatna ispitivanja selektivnog drobljenja i obrade materijala kako bi se obezbijedila ujednačena veličina čestica i stabilan sastav.

Dr Velendorf navodi da bi uspešno dobijanje karbonizovanog pepela koji ispunjava važeće standarde i ekološke zahtijeve predstavljalo značajan doprinos razvoju cirkularne ekonomije i zaštiti klime.

Ako istraživanje ispuni očekivanja, pepeo koji se danas smatra opasnim otpadom mogao bi da postane važan resurs u održivoj gradnji, istovremeno smanjujući emisije CO2 i potrebu za eksploatacijom prirodnih agregata.

