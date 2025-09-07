Zgrade se više neće rušiti: Inovativni sistem omogućava lako razdvajanje građevinskih komponenti

Primarna primjena ovog sistema je planirana za unutrašnjost objekata, naročito kod zamjene pregradnih konstrukcija od gipsa ili drveta, ali i kod dijelova koji sadrže instalacije.

Izvor: IAT - TU Graz

Na Tehničkom univerzitetu u Gracu razvijen je inovativni sistem za spajanje i razdvajanje građevinskih komponenti koji bi mogao da promijeni način na koji pristupamo renoviranju, adaptacijama i održavanju zgrada.

U okviru istraživačkog projekta "ReCon", stručnjaci sa više instituta udružili su se sa dvije kompanije kako bi stvorili rješenje koje omogućava reverzibilno povezivanje različitih građevinskih elemenata pomoću tehnologije nalik čičku.

Projekat je finansirala Austrijska agencija za promociju istraživanja (FFG), a njegova vrijednost prepoznata je i kroz osvajanje prvog mjesta u istraživačkoj kategoriji na dodjeli nagrada "Sustainability Award 2024".

Suština sistema leži u omogućavanju lakog odvajanja elemenata koji imaju različit vijek trajanja. Tako, umjesto da se pri renoviranju ruši cijela konstrukcija, mijenjaju se samo dijelovi koji su dotrajali ili više ne ispunjavaju tehničke zahtjeve.

Time se značajno produžava ukupni životni vijek zgrade, a količina građevinskog otpada i potrošnja materijala se drastično smanjuju.

Istraživači su koristili industrijske čičak trake koje su lijepljene na betonske i drvene komponente, ali su istovremeno razvijali i komponente koje same po sebi sadrže čičak mehanizme, izrađene od drveta, betona i papira.

Sistem funkcioniše po istom principu kao običan čičak, ali u znatno većim razmerama. Kukice ili glave u obliku pečuraka ugrađene su direktno u građevinske elemente, a na njih se kače specijalno izrađene omče nastale 3D štampom.

Testiranja sprovedena u laboratoriji TU Grac pokazala su da su ove veze postigle čvrstinu sličnu onoj koju imaju komercijalni proizvodi. Iako se u početnoj fazi koristila 3D štampa, očekuje se da će primjenom injekcionog prelivanja plastike ili upotrebom metalnih dijelova sistem postati još efikasniji i izdržljiviji.

Primarna primjena ovog sistema je planirana za unutrašnjost objekata, naročito kod zamjene pregradnih konstrukcija od gipsa ili drveta, ali i kod delova koji sadrže instalacije.

Uz ovu mehaničku inovaciju, projekat "ReCon" je obuhvatio i razvoj digitalnog sistema za praćenje i upravljanje podacima o komponentama. U tom pravcu, istraživači su ugradili RFID čipove u elemente, koji omogućavaju očitavanje podataka poput sastava i datuma instalacije direktno na terenu.

Alternativno, testirana je i metoda unošenja minimalnih podataka pomoću QR kodova. Na taj način moguće je jednostavno identifikovati komponente, ocijeniti njihovo stanje, kao i utvrditi prisustvo potencijalno štetnih materija što je naročito korisno ako je poznata godina proizvodnje građevinskog materijala.

Prototipovi razvijeni u okviru projekta "ReCon" trenutno su izloženi u okviru specijalne postavke "Više od reciklaže - Izložba o cirkularnoj ekonomiji" u Bečkom muzeju nauke i tehnologije.

Izložba će biti otvorena do kraja 2026. godine i predstavlja važan korak ka boljem razumevanju potencijala održive gradnje.

(Gradjevinarstvo.rs)