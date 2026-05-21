Crnković: Hrvatska već ozbiljno odmakla u projektu odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Autor N.D. Izvor SRNA
Predsjednik Udruženja „Grin tim“ iz Novog Grada Mario Crnković tvrdi da je Hrvatska već daleko odmakla u realizaciji projekta odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uprkos tvrdnjama da će BiH biti uključena u proces na vrijeme.

Crnković o odlaganju otpada na Trgovskoj gori Izvor: Dejan Rakita/Dejan Rakita

Pozivajući se na zvanični izvještaj hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje NE Krško za 2025. godinu, Crnković kaže da dokument pokazuje da su ključne faze projekta već završene ili pri kraju.

On navodi da je studija uticaja na životnu sredinu završena i poslata na recenziju, da je glavni projekat gotovo okončan, dok su stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju već pregledali sigurnosne analize. Prema njegovim riječima, na lokaciji Čerkezovac već su uklanjani objekti i vršene pripreme za transport i skladištenje radioaktivnog otpada.

Crnković smatra da objavljeni izvještaj pokazuje da projekat više nije u početnoj fazi, već praktično spreman za realizaciju, dok je BiH, kako tvrdi, iz procesa bila isključena ili uključivana prekasno.

On je ocijenio da je Hrvatska dokument objavila tri mjeseca kasnije i to neposredno nakon sastanka delegacija u Ženevi, gdje se razgovaralo o ovom pitanju.

Crnković poručuje da će se borba protiv odlaganja radioaktivnog otpada na granici sa BiH nastaviti pred domaćim i međunarodnim institucijama, uključujući sudove i Ujedinjene nacije.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, uz samu granicu sa BiH.

Komentari 1

Darko

Sve im je to Dodik dozvolio

