Radio objavio da je kralj Čarls umro: Hitno se oglasio menadžer stanice i otkrio kako je došlo do greške

Britanska radio-stanica izvinila se zbog greške koja je dovela do pogrešne objave o smrti kralja Čarlsa.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britanska radio-stanica koja je slučajno objavila da je kralj Čarls preminuo izvinila se za "bilo kakvu izazvanu uznemirenost".

Radio Kerolajn iz Eseksa saopštio je da je "kompjuterska greška" u njihovom glavnom studiju dovela do pogrešne objave u utorak popodne.

U objavi na društvenim mrežama, menadžer stanice Piter Mur je napisao: "Zbog kompjuterske greške u našem glavnom studiju, procedura za slučaj smrti monarha, koju sve britanske stanice drže u pripravnosti nadajući se da im nikada neće zatrebati, slučajno je aktivirana u utorak popodne (19. maja), pogrešno objavivši da je Njegovo Veličanstvo Kralj preminuo.

Radio Kerolajn je potom utihnuo, kao što se u takvim situacijama i zahtjeva, što nam je bio signal da obnovimo program i uputimo izvinjenje u etru. Kerolajn sa zadovoljstvom emituje božićne poruke, ranije Njenog Veličanstva Kraljice, a sada Kraljeve, i nadamo se da ćemo to činiti još mnogo godina. Izvinjavamo se Njegovom Veličanstvu Kralju i našim slušaocima za bilo kakvu izazvanu uznemirenost."

Incident se dogodio dok su kralj i kraljica bili na prvom danu svog putovanja u Sjevernu Irsku, gde su se pridružili nastupu jedne folk grupe, posmatrali plesače i pijuckali irski viski u četvrti Titanik u Belfastu.

(MONDO)