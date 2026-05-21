Meteorolozi upozoravaju: Pojedini dijelovi Evrope krajem maja i do 15 stepeni topliji od prosjeka

Meteorolozi upozoravaju da se nad Evropom formira snažna "toplotna kupola" koja bi mogla da donese ekstremno visoke temperature, suše i opasnost od požara.

Izvor: Severe weather Europe

Nova upozorenja klimatologa izazvala su zabrinutost širom svijeta. Stručnjaci upozoravaju da bi Zemlju već tokom narednih godina mogao pogoditi snažan "Super El Ninjo", klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave i požare.

Meteorolozi smatraju da bi upravo 2026. i 2027. godina mogle oboriti sve dosadašnje temperaturne rekorde. Prema navodima njemačkog Bilda, Svetska meteorološka organizacija (WMO) upozorava da bi od sredine ove godine mogao da se razvije novi El Ninjo fenomen, što bi moglo značajno uticati na temperature i obrasce padavina širom planete.

Klimatolog Danijel Svejn sa Kalifornijskog instituta za vodne resurse smatra da bi 2026. i 2027. mogle postati najtoplije godine od početka mjerenja.

"Mislim da ćemo svjedočiti vremenskim pojavama kakve moderna istorija još nije vidjela", upozorio je meteorolog i klimatski stručnjak Džef Berardeli za američku televiziju WFLA-TV.

Šta je zapravo "Super El Ninjo"?

Super El Ninjo predstavlja izrazito snažan oblik klimatskog fenomena El Ninjo tokom kojeg dolazi do neuobičajeno visokog zagrevanja Tihog okeana.

Takve promjene mogu izazvati potpuni poremećaj vremenskih prilika širom svijeta – od ekstremnih toplotnih talasa i dugotrajnih suša do obilnih kiša i katastrofalnih poplava.

Stručnjaci upozoravaju da su posljedice već vidljive u pojedinim dijelovima Evrope, gdje je zemljište izrazito isušeno nakon dugih perioda bez ozbiljnijih padavina.

Novi temperaturni rekordi već sljedeće godine?

Posljednji El Ninjo zabilježen je tokom 2023. i 2024. godine, a prema podacima WMO-a upravo je taj fenomen doprinio tome da 2024. postane najtoplija godina od početka zvaničnih mjerenja.

Klimatski naučnik Karlo Buontempo upozorava da bi novi temperaturni rekordi mogli pasti već sljedeće godine.

Još ozbiljnija upozorenja dolaze od klimatologa Tida Semlera iz irske meteorološke službe, koji smatra da bi posljedice novog El Ninja mogle biti još snažnije tokom 2027. godine.

"Ako se El Ninjo razvije tokom druge polovine 2026, postoji povećan rizik da 2027. postane godina rekordnih vrućina", upozorio je Semler.

Evropi prijeti "toplotna kupola"

Stručnjaci posebno strahuju od povećanog rizika katastrofalnih šumskih požara. Teodor Kiping sa Imperijal koledža u Londonu upozorava da bi snažan El Ninjo mogao povećati rizik od ekstremnih suša i toplotnih udara u Australiji, Kanadi, SAD i amazonskoj prašumi.

Meteorološki portal Severe Weather Europe navodi da Evropu već krajem maja očekuje nagli preokret vremena. Nakon prodora hladnog arktičkog vazduha, nad velikim delom kontinenta razvija se snažna "toplotna kupola" koja zadržava vreli vazduh i donosi ekstremno visoke temperature.

Prema prognozama, temperature bi u Španiji i Portugalu mogle prelaziti 35 stepeni, dok će se veoma topao vazduh širiti prema Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, ali i Balkanu.

Pojedini dijelovi Evrope mogli bi biti i do 15 stepeni topliji od prosjeka za kraj maja.

Meteorolozi upozoravaju da ovakve toplotne kupole često dovode do rekordnih toplotnih talasa, suša i velikih požara, ali i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi, naročito starijih i hroničnih bolesnika.

