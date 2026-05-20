Ulov kakav se ne viđa često: Na jezeru kod Čačka izvučen som težak 29 kilograma

Iskusni ribolovac Milan Gavrilović iz Čačka doživio je ulov koji će dugo pamtiti kada mu se tokom pecanja na jezeru Međuvršje na mamac zakačio som težak čak 29 kilograma.

Jedan pecaroški dan za Milana Gavrilovića iz Čačka pretvorio se u lijepo ribolovačko iskustvo koje nikada neće zaboraviti. Sve se dogodilo na jezeru Međuvršje gdje ovaj iskusni ribolovac ima vikendicu i gdje obožava da provodi vrijeme u prirodi. Iako je pecao štuku, za njegov mamac zakačio se krupan som.

"Ribolovom se bavim od pete godine, znači već više od 50 godina. Pokojni otac me je zarazio ljubavlju prema pecanju. Ovdje imam vikendicu u Međuvršju, gdje provodim slobodno vreme i uživam u prirodi, družeći se sa patkama, pticama i dobrim prijateljima. Ovaj som kojeg sam juče upecao bio je praktično slučajno zakačen, jer sam pecao priborom za štuku koji je mnogo tanji i nežniji od pribora namenjenog za soma. Som nije uzeo mamac na usta, što je još interesantnije. Iz iskustva znam da se dešava da se zakači za rep, a upravo to se i dogodilo. Osjetio sam udarac na štapu, mislio sam da je štuka i kontrirao sam, a onda je krenula prava borba, rekao je za RINU Milan.

Dodaje da je borba sa ribom, za koju je odmah znao da je jako krupna trajala oko sat vremena zbog nježnog pribora koji uopšte nije bio namijenjen za soma.

"Som je trenutno u zabrani do 15. narednog mjeseca. Pecao sam varalicom, štapom bacanja od 14 do 40 grama, dužine 2,70 metara, sa najlonom 0,18 i fluorokarbonskim predvezom od pola metra, debljine 0,25 zbog smuđa. Borba je trajala preko sat vremena. Riba je dugačka 170 centimetara i teška 29 kilograma. Još kada se uzme u obzir da je zakačena za rep, stvarno sam presrećan zbog nenadanog ulova. To mi je najveća riba u karijeri kada je težina u pitanju. Pecao sam mnogo somova na štap i na bućku, ali ovakav primjerak do sada nisam imao, kaže ovaj ribolovac.

Kao pravi ljubitelj prirode, reke i ribolova Milan nije mnogo razmišljao šta će sa ovom krupnom ribom.

"Som je pušten i vraćen u jezero. Gledao sam da ga ne oštetim kada sam ga prihvatao kukom, tako da sada može da nastavi mrijest i da u našem jezeru bude što više ribe, poručio je iskusni pecaroš.