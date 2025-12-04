logo
Uhvatio kapitalca od skoro 60 kilograma: Ivan ostvario ulov života na Smilovskom jezeru kod Pirota (Foto)

Autor Dragana Božić/ MONDO Izvor mondo.rs
Ivan Mančić, poznatiji kao Manča, postigao je ulov života na Smilovskom jezeru kod Pirota - kapitalni sivi tolstolobik teži 58,7 kilograma i dugačak je 132,5 centimetara.

Ribolovac iz Pirota ulovio tolstolobika od 58 kg Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ribolovac Ivan Mančić, među svojim kolegama poznatiji kao Manča, ostvario je ulov života na Smilovskom jezeru kod Pirota. U četvrtak, 29. novembra, u 12 sati, na udicu mu se zakačio kapitalni sivi tolstolobik impresivnih dimenzija.

Ulovljena riba teška je nevjerovatnih 58,7 kilograma, a njena dužina iznosi 132,5 centimetara. Obim tolstolobika je takođe impozantan i iznosi 101 centimetar.

Mančić, inače iz Nove Male u Pirotu, redovan je gost Smilovskog jezera, a ovog giganta upecao je na varalicu. Iako je Mančić poznat po etičkom ribolovu i praksi "uhvati i pusti", ovaj put je ulov morao da ponese kući.

"Ulov sam odnio kući, jer je to alohtona vrsta, zbog čega je zakonom zabranjeno ponovno vraćanje u vodu", objasnio je Mančić. Tolstolobik je invazivna vrsta i njegovo uklanjanje iz vodotoka je preporučeno kako ne bi narušavao ekosistem jezera.

Ovaj senzacionalni ulov odmah je postao hit na društvenim mrežama, a Mančićeve kolege ribolovci širom Srbije čestitaju na obaranju rekorda.

(Mondo.rs)

Tagovi

ribolov Srbija

