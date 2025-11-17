logo
Kapitalci na Drini i Ćehotini: U Foči ulovljeno 17 mladica, rekordna duga preko metar (FOTO)

Kapitalci na Drini i Ćehotini: U Foči ulovljeno 17 mladica, rekordna duga preko metar (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na tradicionalnom "Huko-huko kupu" u Foči ove godine je, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, idealnom vodostaju i bistrini Drine i njene desne pritoke Ćehotine, ali i umijeću ribolovaca, oboren rekord po broju i veličini ulovljenih mladica.

U Foči ulovljeno 17 mladica, rekordna duga preko metar Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Ribolovci iz BiH, Srbije i Crne Gore za dva dana takmičenja ulovili su 17 mladica i to četiri na Drini i 13 na Ćehotini, a devet riba je zadovoljilo propozicije takmičenja.

Najveći ulov, mladicu dužine 102 centimetra, imao je Marijan Manović član pribojskog Sportsko-ribolovnog društva "Mladica" iz Priboja, pa je zasluženo osvojio pobjednički pehar.

Kapitalni primjerak "riječne kraljice" Manović je ulovio na Drini na lokaciji Biser pijesak u Jošanici iznad Dragojević buka - najvećeg i najljepšeg buka na ovoj rijeci.

Na takmičenju je učestvovalo rekordnih 57 ribolovaca, a lovilo se na stazi dugoj 60 kilometara, cijelom dužinom toka ove dvije rijeke na području opštine Foča - na Drini od sastavaka Pive i Tare do šljunkare u Pauncima na granici sa Federacijom BiH, a na Ćehotini od Vikoča do ušća u Drinu u samoj Foči.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Sve ulovljene ribe, kako to i nalažu pravila sportskog ribolova, vraćene su u vodu.

Nagrađeni su i najmlađi mladičar Marko Krezović iz Novog Goražda i najstariji Ranko Popović iz Foče, te jedina dama među ribolovcima Milena Laketić iz Pljevalja, dok su nagradu za "najbolji takmičarski par iz kafane" podijelili ribolovci iz Požege i Vlasenice.

Milan Rudinac, predsjednik Sportsko ribolovnog društva "Mladica", koje je organizator takmičenja, kaže da se trude da usklade vrijeme održavanja "Huko-huko kupa" sa dobrim vremenskim prilikama, pa iz godine u godinu raste i broj učesnika i broj ulovljenih mladica.

Foča sa 17 bistrih vodotokova ima najveći potencijal u BiH za sportski ribolov, ističu organizatori, uz nadu da će i nadležni prepoznati mogućnosti za razvoj ove grane turizma i da će im pomoći u širenju priče o fočanskoj mladici i privlačenju gostiju iz zemlje i inostranstva.

