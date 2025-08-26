Lovac na somove oborio vlastiti rekord: Upecao grdosiju dugačku skoro 3 metra

Prije sedmicu dana upecao je "novu neman", ovog puta dugu 272 centimetra, što je i za njega samog bio ogroman šok.

Izvor: Facebook/printscreen/Jakub Vágner

Ribolovac Jakub Vagner postao je poznat širom Balkana kada je početkom avgusta upecao soma dugog 268 centimetara. Tada ovaj vrsni ribolovac ni slutio nije da će za manje od dvije nedijelje srušiti svoj lični rekord i upecati još veću grdosiju.

Prije nedelju dana upecao je "novu neman", ovog puta dugu 272 centimetra, što je i za njega samog bio ogroman šok.

Pogledajte šta je upecao Jakub:

"Hvala mojoj porodici, mojoj supruzi, ćerki Kaji, svima koji me podržavaju i motivacija su mi da idem dalje. Svi ste važan dio mog života, u usponima i padovima... Kada sam uhvatio soma od 268 centimetara prije 14 dana, nisam ni slutio da ću da naletim na još većeg džina ove godine! Danas sam otišao korak dalje - srušio sam rekord od 270 centimetara u našoj maloj, ali prelijepoj zemlji. Ulovio sam nestvarnih 272 centimetara", napisao je Jakub dodajući da je to nevjerovatno veliki som, čak i za legendarne lokacije poput Španije, Italije i Francuske.

"Ovog puta je ulovljen u Češkoj!", napisao je Jakub, koji se zahvalio svojim prijateljima što su ga pratili i u ovoj avanturi i pomogli mu da savlada ovu neman i zabilježi njen ulov.

Ovog puta Jakub nije opisao koliko dugo je trajala borba da uhvati ovu neman, ali se na fotografijama svakako vidi da je i više nego oduševljen svojim trofejem.

(Telegraf/MONDO)