SRD Banjaluka nezakonito prodavalo dozvole za ribolov na Manjači

Sportsko ribolovno društvo (SRD) Banjaluka nezakonito je prodavalo dozvole za ribolov na jezeru Šljivno na Manjači, utvrdila je Republička uprava za inspekcijske poslove, prenosi portal Gerila, pozivajući se na dokumenta do kojih je došao tokom dvogodišnjeg istraživanja.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima portala, istraga je trajala dvije godine i bila praćena brojnim pokušajima prikrivanja informacija.

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove potvrđeno je da je tadašnje SRD Banjaluka, koje je kasnije promijenilo naziv u Organizaciju sportskih ribolovaca, nezakonito štampalo i prodavalo ulaznice ribolovcima za pomenuto jezero, iako je Zakonom o ribarstvu propisano da jedino Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima pravo da izdaje i distribuira dozvole za ribolov, piše Gerila.

Zabrana prodaje i uništavanje ulaznica

Rješenjem republičkog poljoprivrednog inspektora od 18. septembra 2023. godine, SRD „Banja Luka“ je zabranjena dalja prodaja ulaznica pod nazivom „Ulaznica za Turističko-rekreativni centar Manjača“, i to dnevnih i vikend ulaznica za članove i posjetioce koji nisu članovi društva.

Inspektor je naložio i uništavanje preostalih ulaznica u prisustvu i pod nadzorom poljoprivrednog inspektora, te poništavanje Odluke o izgledu i cijeni ulaznica za ovaj centar.

Novčane i uslovne kazne

Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektor je SRD Banja Luka kao pravnom licu izrekao kaznu od 2.000 KM, dok je odgovorno lice u društvu kažnjeno sa 400 KM.

Društvo je uložilo žalbu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ali je ona odbijena kao neosnovana. U ponovnoj kontroli utvrđeno je da su sve naložene mjere izvršene.

Iz Inspektorata Republike Srpske navode da su i pravno i odgovorno lice tražili sudsko odlučivanje, nakon čega je nadležni sud potvrdio njihovu odgovornost i izrekao uslovne kazne.