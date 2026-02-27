Poskupljuje gorivo u Srpskoj: Pet do deset feninga više za litar

Cijena evrodizela jutros je u Banjaluci iznosila između 2,29 i 2,35 KM, ali vozači u narednim danima treba da očekuju rast cijena za pet do deset feninga po litru derivata.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić izjavio je da je realno očekivati poskuljenje, zbog povećanja rafinerijskih cijena, objavila je Srpskainfo.

"Njihov rast je prouzrokovan rastom berzanskih kotacija naftnih derivata zbog straha da će eventualni sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uticati na ponudu derivata na tržištu", objasnio je Savić.

Prema procjenama stručnjaka mogao bi uslijediti američki napad na Iran.

U pitanju bi bio produženi zajednički američko-izraelski napad usmjeren na balističke rakete i potencijalno na režim, a očekuje se da će se sukobu na strani Irana pridružiti i jemenski Huti, a moguće i libanski Hezbolah.

Iranski diplomatski predstavnici za razgovore sa SAD o svom nuklearnom programu postavili su tri osnovna preduslova za uspjeh pregovora, dok ostaje neizvjesno da li će ih američki predsjednik Donald Tramp prihvatiti.

(Mondo)