Trikovi za uštedu goriva, za koje mnogi nisu znali: Trenutak kada stanete na pumpi može napraviti razliku

Trikovi za uštedu goriva, za koje mnogi nisu znali: Trenutak kada stanete na pumpi može napraviti razliku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sipanje goriva ujutru ili uveče može donijeti male uštede jer je gorivo gušće na nižim temperaturama, dok podzemni rezervoari smanjuju velike razlike.

Trikovi za uštedu goriva Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Možda djeluje kao sitan detalj, ali trenutak kada se zaustavite na pumpi može napraviti razliku.

Tehnika koju već koriste mnogi vozači u Njemačkoj obećava male uštede pri svakom sipanju goriva, koje se vremenom sabiraju.

"Njemački stil točenja goriva" jednostavno znači da sipate gorivo rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže. Prema ADAC-u, na koji se poziva časopis Auto Plus, razlike mogu dostići i do 10 centi po litru, u određenim uslovima. Objašnjenje je vezano za fiziku.

Gustina goriva se menja u zavisnosti od temperature. Kada je hladnije, benzinili dizel su gušći. To znači da za isti plaćeni litar, stvarna količina energije koju dobijate je nešto veća. Ukratko, ako sipate gorivo ujutru ili uveče, kada je napolju hladnije, dobijate „kompaktnije” gorivo nego tokom vrućih sati usred dana.

Kolika je zapravo razlika

Ne radi se o velikim iznosima pri jednom točenju. Ušteda je nekoliko centi. Ali ako često sipate gorivo, na duže staze razlika se može osjetiti.

Ipak, postoji i jedna važna nijansa. Specijalizovani sajt Turbo.fr napominje da se benzin i dizel čuvaju u podzemnim rezervoarima, gdje je temperatura relativno stabilna. To znači da varijacije nisu ogromne, iako postoje razlike između jutra i popodneva. Pored izbora vremena, postoji još nekoliko stvari koje su važne.

Ne idite posebno na benzinsku stanicu samo da biste sipali gorivo. Sipajte kada ste ionako u prolazu. Izbjegavajte gužve, kada čekate u redu sa upaljenim motorom, bespotrebno trošite gorivo. Takođe, pumpe na auto-putu su obično skuplje od onih u gradu ili na sporednim putevima.

Još jedan važan detalj: stanite odmah kada čujete "klik" na pištolju. To je signal da je rezervoar pun. Ako forsirate dalje, gorivo može da se prospe. Ne ulazi "više u rezervoar", već jednostavno gubite novac.

Cijene goriva su ostale visoke posljednjih godina, pa svaka mala ušteda može biti važna za mjesečni budžet porodice.

 (Kamatica/MONDO)

