Nova pravila važiće za novije i starije polovnjake: Bez ove oznake više nećete moći da kupite ili prodate vozilo

Brendovi i grupe automobila koji ne dostave tačne podatke novoj bazi podataka rizikuju velike kazne i ograničenja prodaje u Evropi.
Nova naljepnica i centralna baza podataka će pomoći vozačima, a brendovi koji ne dostave tačne podatke biće kažnjeni.
Glavni argument je da bi trebalo da obezbjedi potpunu transparentnost na tržištu. To znači da će klasična AG oznaka, koju poznajemo iz bijele tehnike, sada postati zakonski zahtjev za sva vozila kod dilera. Svrha je da se potrošačima pruži brz pregled stvarne potrošnje energije i emisije CO2 automobila prije kupovine.
Sve informacije o pojedinačnim modelima biće prikupljene u centralnoj evropskoj bazi podataka, za čije će ažuriranje proizvođači automobila biti odgovorni u budućnosti, piše HAK revija.
Ovo je kako bi se osiguralo da su podaci uvijek tačni i da ih je lako uporediti preko nacionalnih granica širom EU.
Dileri će morati da unesu podatke o još starijim polovnim automobilima, kako bi kupac tačno znao koliko goriva troše i koliko emituju.
Nova naljepnica će sadržati daleko više detalja nego trenutne oznake koje danas vidimo na novim automobilima.
Pored potrošnje, nalepnica će prikazivati i informacije o nivou buke i dometu u različitim vremenskim uslovima za električne automobile.
Prema Evropskoj komisiji, inicijativa će pomoći u ostvarivanju ambicioznih klimatskih ciljeva za 2030. i 2035. godinu. Čineći potrošnju energije vidljivom svima, ideja je da se podstakne više vozača da kupuju efikasna vozila.
(HAK Revija/Mondo)