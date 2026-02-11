logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasnost od požara: BMW povlači stotine hiljada automobila

Opasnost od požara: BMW povlači stotine hiljada automobila

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Njemački BMW saopštio je da povlači stotine hiljada vozila širom svijeta zbog tehničke greške koja bi mogla da izazove požar, saopštio je taj proizvođač luksuznih automobila.

bmw povlači automobile zbog tehničke greške Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saopštenju se navodi da je riječ o ukupno 28.582 automobila u Njemačkoj.

Kompanija nije dala tačan broj vozila obuhvaćenih u svijetu, ali njemački industrijski veb-sajt KFZbetrieb prenosi da bi ih moglo biti oko 575.000.

Inspekcije proizvoda otkrile su neispravan solenoidni prekidač koji kontroliše protok električne energije u strujnom kolu.

Iz kompanije je objavljeno da nakon velikog broja pokretanja motora, može da dođe do prekomjernog habanja prekidača, što može da oteža ili onemogući pokretanje automobila, a u najtežem slučaju do pregrijavanja i požara.

Pogođeni modeli uključuju kupe Serije 2, nekoliko varijanti Serije 3, Serije 4 i Serije pet, Seriju G gran turizmo, limuzinu Serije 7, te modele X4, X5, X6 i Z4.

Možda će vas zanimati

Tagovi

bmw greška požar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA