Čemu služi dugme na sigurnosnom pojasu? To nije samo stilski element, već ima važnu funkciju

Poznati TikToker je otkrio svrhu malog dugmeta na sigurnosnom pojasu koje zbunjuje mnoge vozače i suvozače. Dugme zapravo sprečava da kopča sklizne, čineći vezivanje pojasa bržim i efikasnijim.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ništa ne volimo više od pronalaženja novih trikova, brzih rješenja i funkcija koje nam znatno olakšavaju život, a ponekad jednostavno moramo da znamo odgovor na goruća pitanja. Korisnik TikToka, pod nadimkom @epiccfacts, za sve takve dijeli niz zabavnih činjenica, a njegovi video snimci su privukli veliku pažnju.

U jednom takvom videu, korisnik društvenih mreža je istakao svrhu dugmeta na sigurnosnom pojasu, čija je funkcija zbunila mnoge, bez obzira da li ste vozač ili suvozač. Neki su možda pretpostavili da dugme jednostavno služi kao stilski element sigurnosnog pojasa, a ne da ima neku korisnu funkciju. Ali to nije nužno tačno, piše Miror.

"Malo dugme na vašem sigurnosnom pojasu služi da spriječi da kopča prođe pored njega. Tako će uvijek biti na pravom mjestu kada krenete da ga zakopčavate", otkrio je TikToker u videu, čime je dokazao da dugme čini vezivanje naših pojaseva još efikasnijim.

Da li ste to znali? Ispostavilo se da mnogi na TikToku nisu, pa su izrazili svoje čuđenje zbog ove informacije, dok su drugi već znali čemu služi dugme. "Mislio sam da svi znamo za sigurnosne pojaseve", "Svi su znali za ovo, siguran sam", "Vau, hvala vam na ovom", komentarisali su korisnici TikToka.

Inače, video prikazuje i druge zanimljive savjete, kao što je čemu služi fioka ispod rerne i kako pravilno izmjeriti potrebnu količinu tjestenine.