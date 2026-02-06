BMW uveo pretplatu za grijanje sjedišta u automobilu, pa se pokajao

Nakon oštrih kritika javnosti, BMW je odustao od pretplate za grijanje sjedišta i vratio ovu opciju kao standardnu ili dodatnu opremu. Ipak, od pretplatničkog modela neće potpuno odustati.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Pretplate su postale sastavni dio digitalnog života, ali kada se taj model preseli u automobil, reakcije kupaca nisu nimalo blage. BMW je to naučio na teži način.

Kupci su već navikli da plaćaju pretplate za aplikacije i digitalne servise kao što su Netflix i Spotify, a BMW je prije nekoliko godina pokušao da iskoristi te navike na čudan način. Na pojedinim tržištima, kroz program BMW ConnectedDrive, kompanija je uvela pretplatu za grijanje sjedišta. Korištenje ove funkcije koštalo je 18 dolara mjesečno, iako su sjedišta fizički već bila ugrađena u automobil.

Reakcije kupaca bile su izuzetno negativne. Ideja da se dodatno plaća opcija u automobilu koji je već skup, dok je ista funkcija bez naknade dostupna u znatno jeftinijim modelima drugih proizvođača, brzo se pretvorila u ozbiljan PR problem. BMW se našao na udaru kritika širom svijeta.

Nije prošlo mnogo vremena prije nego što je njemačka kompanija odustala od ovog modela. Grijanje sjedišta ponovo je ponuđeno kao dio standardne ili dodatne opreme, u zavisnosti od modela, uz jednokratno plaćanje prilikom kupovine vozila.

BMW Vision Neue Klasse X (koncept)

Izvor: BMW

Tokom nedavnog razgovora za medije, šefica komunikacija u kompaniji Aleksandra Landers priznala je da odluka o pretplati za grijanje sjedišta nije bila dobra.

"Dobili smo kritike zbog grijanja sjedišta pa to baš nije bila najbolja stvar za početak", rekla je Landers, pokušavajući da objasni odluku tvrdnjom da pojedine digitalne funkcije nose stalne troškove za kompaniju, prenosi Zimo.

Iako su priznali grešku, iz BMW-a poručuju da neće u potpunosti odustati od otključavanja funkcija nakon kupovine vozila. Kako navode, cilj im je da kupcima ponude veću fleksibilnost i mogućnost da naknadno aktiviraju određene opcije, ukoliko se za njima javi potreba.

U Velikoj Britaniji, kroz BMW ConnectedDrive, dostupne su opcije poput adaptivnog vješanja, asistencije za duga svjetla, informacija o sigurnosnim kamerama, adaptivnog tempomata, animacije dobrodošlice i drugih funkcija. Neke se mogu aktivirati kroz pretplatu, dok se druge nude uz jednokratno plaćanje.