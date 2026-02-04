logo
Koliko goriva je idealno imati u rezervoaru? Dolivanje do čepa nije pametno, ali ni vožnja na rezervi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Iako mnogi vozači voze "na rezervi" ili stalno dolivaju gorivo do čepa, stručnjaci upozoravaju da ni jedna ni druga navika nisu idealne. Najbolje je održavati nivo goriva između četvrtine i punog rezervoara.

Koliko goriva treba imati u rezervoaru Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Američka automobilska asocijacija (AAA) preporučuje da rezervoar goriva ne bude prazan, naročito zimi, jer veća količina goriva smanjuje stvaranje kondenzacije u rezervoaru. Ipak, mehaničari ističu da stalno "dolivanje do čepa" takođe nije idealno rješenje.

Prema njihovim savetima, u većini situacija najbolje je držati nivo goriva između četvrtine i punog rezervoaraNajvažnije je da gorivo ne padne ispod jedne četvrtine, jer to štiti pumpu za gorivo i smanjuje rizik da ostanete bez benzina u nezgodnom trenutku.

Sa druge strane, često dopunjavanje do maksimuma može negativno uticati na sistem za gorivo.

Postoje i situacije kada je preporučljivo imati više od pola rezervoara. Tokom zime, naročito pri najavama snježnih oluja ili loših vremenskih uslova, veća količina goriva može značiti duže grijanje kabine ako se nađete u zastoju ili daleko od pomoći.

Razlog zašto nije dobro voziti "na rezervi" leži u radu pumpe za gorivo. Kod većine automobila ona se hladi i podmazuje samim gorivom. Kada je nivo nizak, pumpa radi pod većim opterećenjem i na višim temperaturama, što može ubrzati njeno trošenje.

Iako mnogi vozači godinama voze sa upaljenom lampicom za rezervu bez vidljivih posljedica, mehaničari upozoravaju da takva navika dugoročno može skratiti vijek trajanja sistema za gorivo - slično kao što nezdrav način života ne utiče isto na svakoga, ali uvijek nosi rizik.

