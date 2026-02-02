Ovo su prljavi trikovi kojima se služe prodavci polovnih automobila: Evo kako da ih prepoznate na vrijeme

Kupci polovnih automobila sve manje vjeruju prodavcima zbog skrivenih kvarova i lažne kilometraže, pa kombinuju onlajn provjere i lični pregled vozila.

Izvor: shisu_ka/Shutterstock

Skriveni kvarovi i lažne kilometraže samo su neki od mnogobrojnih trikova prodavaca polovnih vozila zbog kojih su poptuno izgubili povjerenje kupaca.

Iako je danas moguće kupiti automobil i preko interneta, većina kupaca i dalje ne želi da donese konačnu odluku bez ličnog uvida u vozilo.

Prodavci često tvrde da automobil ima "čistu" i uredno dokumentovanu istoriju, ali takve izjave kod kupaca rijetko izazivaju potpuno povjerenje.

Veliko nepovjerenje prema prodavcima

Istraživanje kompanije carVertical, sprovedeno među 21.000 korisnika, pokazuje da čak dvije trećine kupaca od početka ne vjeruje prodavcima, iako 67 odsto prodavaca tvrdi da je u potpunosti iskreno i da otkriva sve podatke o vozilu.

Taj raskorak ukazuje na dugogodišnji problem na tržištu polovnih automobila, uslovljen brojnim lošim iskustvima, kupovinom vozila sa skrivenim kvarovima ili vraćenom kilometražom.

Svjesni nepovjerenja, više od 70 odsto prodavaca spremno je da na zahtev dostavi broj šasije, kako bi kupci sami provjerili istoriju vozila.Ipak, pregled u nezavisnom servisu prodavci retko nude sami, jer takav pregled često otkrije nedostatke koji obaraju cijenu.

Čak tri četvrtine kupaca navelo je da im prodavac nije ponudio nikakav stručni pregled. Kupci sve češće koriste digitalne izvještaje o istoriji vozila kao sredstvo za predselekciju i pregovore.

Više od 40 odsto njih provjerava podatke prije nego što uopšte pogleda automobil, a gotovo tri četvrtine koristi izvještaje kao argument za snižavanje cijene.Posebnu pažnju obraćaju na stvarnu kilometražu, podatke o saobraćajnim nezgodama i fotografije oštećenja. Iako su digitalni alati sve dostupniji, kupci i dalje najviše vjeruju sopstvenoj procjeni i fizičkom pregledu vozila.

Istraživanje pokazuje da upravo kombinacija onlajn provjere i pregleda uživo predstavlja ključnu zaštitu od prevara na tržištu polovnih automobila, na kojem je povjerenje i dalje najrjeđa roba.

Tajna je u trikovima

Istovremeno, prodavci se služe različitim trikovima kako bi automobil ostavio utisak boljeg stanja nego što zaista jeste. Česta je detaljna kozmetička priprema vozila, poliranje karoserije radi prikrivanja sitnih oštećenja, zamena ili dubinsko pranje enterijera, kao i brisanje grešaka iz elektronskih sistema neposredno prije prodaje.

Pojedini prodavci koriste i privremene aditive za ulje kako bi se umanjila buka motora tokom probne vožnje, dok se problemi sa mjenjačem ili vešanjem prikrivaju kratkotrajnim popravkama, piše Dnevnik.

(Kamatica/MONDO)