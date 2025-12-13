Najbolje i najgore tržište: Gdje kupiti polovan auto sa najmanje skrivenih mana?

Kupovina polovnog automobila u Evropi i regionu pokazuje velike razlike u navikama vozača, a analiza carVertical-a otkriva u kojim zemljama je rizik od skrivene istorije i prevelike kilometraže najveći, a gdhe je najpovoljnije tražiti dobro održavano vozilo.

Intenzivna upotreba značajno utiče na životni viek automobila, što često dovodi do kvarova i različitih problema kasnije. Kratke relacije, agresivna vožnja i preskakanje redovnog održavanja uvijek ostavljaju posljedice na vozilu. Važno je i to koliko često se automobil mijenja.

Nedoumice poput toga gdje potražiti dobar automobil i u kojim zemljama je manja vjerovatnoća da ćete naletjeti na loše održavan ili "uštelovan" automobil, bile su osnova za najnovije istraživanje kompanije carVertical.

Njihovi podaci pokazuju da se u Evropi automobil u prosjeku proda nakon oko 75.928 pređenih kilometara. Najveće brojke imaju Poljska, Slovačka i Portugal, gdje vozači prelaze između 108.000 i 113.000 kilometara pre nego što prodaju vozilo. Nasuprot tome, najmanju kilometražu prije prodaje imaju vozači u Srbiji, Ukrajini i Mađarskoj, u Srbiji u prosjeku samo 18.807 kilometara.

Ove brojke ne govore o godišnjoj kilometraži, već o tome koliko ukupno jedan vlasnik pređe prije nego što zameni automobil. U nekim zemljama vozači jednostavno mnogo češće mijenjaju svoja vozila, što snižava ukupne brojke.

"Prosječna godišnja kilometraža pokazuje koliko je automobil zaista opterećen. Intenzivna upotreba utiče na vek trajanja vozila i dovodi do češćih kvarova. Zato u našim izvještajima posebno ukazujemo na periode pojačane vožnje, to je nešto na šta kupci uvijek treba da obrate pažnju", objašnjava Matas Buzelis iz carVertical-a.

Razlike među evropskim zemljama velike su i kada je riječ o tome koliko dugo vozači zadržavaju isti automobil. U Portugaliji, vozila se zadržavaju u prosjeku 7,2 godine, u Poljskoj oko 6,1 godinu, a u Litvaniji oko 5,5 godina. S druge strane, najčešće promjene vlasništva bilježe se u Srbiji i Ukrajini, gdje vozači automobil mijenjaju u prosjeku na svakih 1,1 godinu. Stručnjaci se slažu da je automobil pouzdaniji što je imao manje vlasnika, jer je veća vjerovatnoća da je uredno održavan i ima čistu istoriju.

Zemlje koje su najrizičniji izbor

Studija carVertical-a pokazuje i koje zemlje predstavljaju najrizičniji izbor kada se kupuje polovan automobil.

Najviše opreza potrebno je u Češkoj, Finskoj, Španiji i Ukrajini, gdje vozači ne samo da češće mijenjaju vozila, već i prelaze više kilometara godišnje od evropskog prosjeka. U Španiji, na primjer, prosječno vlasništvo traje oko četiri godine, uz 23.186 kilometara godišnje, dok se u Ukrajini automobil mijenja skoro svake godine, uz gotovo 20.000 godišnjih kilometara. Vozači u Finskoj vozila mijenjaju nešto rjeđe, ali prelaze više od 21.000 kilometara godišnje, a u Češkoj oko 20.000 kilometara.

Najmanji rizik od kupovine lošeg polovnjaka imaju oni koji se odluče za vozilo iz Njemačke, Litvanije, Portugalije ili Ujedinjenog Kraljevstva. Vozači u tim državama prelaze manje kilometara i duže zadržavaju automobile. U Velikoj Britaniji, prosječno vlasništvo traje oko četiri i po godine uz godišnju kilometražu od 12.710 kilometara, dok Nijemci automobile mijenjaju na svakih 4,8 godina i voze oko 17.700 kilometara godišnje. Portugalski vozači svoje automobile drže najduže, više od sedam godina, dok Litvanci mijenjaju vozila na oko pet i po godina i prelaze oko 16.300 kilometara godišnje.