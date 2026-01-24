logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki preokret na tržištu: Cijene polovnjaka ostaju visoke, ali ova kategorija drastično pojeftinjuje

Veliki preokret na tržištu: Cijene polovnjaka ostaju visoke, ali ova kategorija drastično pojeftinjuje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Očekuje se pad cijena polovnih električnih vozila zbog velike ponude na tržištu, dok će ostali polovnjaci i novi automobili i dalje držati visoku cijenu.

Cijene električnih automobila u padu Izvor: shisu_ka/Shutterstock

Cijene novih automobila neće pasti ove godine, a cijene polovnih automobila će ostati na visokim nivoima zbog sve izraženije nestašice vozila koja su stara nekoliko godina, ali izuzetak su cijene polovnih električnih vozila, procjenjuju stručnjaci CarVertical-a.

Cijene vozila neće padati

Matas Buzelis iz carVertical-a kaže da nema znakova da će cijene vozila pasti. Iako se inflacija stabilizovala u većini zemalja EU posljednjih godina, što je dovelo do nižih kamatnih stopa, vozači će i dalje morati da čekaju dobre vijesti jer se očekuje da će cijene novih automobila ostati nepromijenjene sljedeće godine.

"Prema prognozama Evropske centralne banke, kamatne stope se neće dugo vratiti na nivo prije pandemije. To znači da će novi automobili biti manje pristupačni nego prije nekoliko godina", objašnjava Buzelis.

Zbog pandemije koronavirusa, zatvaranja fabrika i krize čipova, između 2020. i 2023. godine proizvedeno je manje automobila širom svijeta. Na sekundarnom tržištu, dakle, postoji sve izraženija nestašica vozila stara nekoliko godina, zbog čega cijene polovnih automobila ostaju relativno visoke.

"Trenutno je pad vrednosti automobila između 3 i 6 godina mnogo sporiji nego ranije. Tržište polovnih automobila održava visoke cene i nema razloga da one uskoro padnu", kaže Buzelis.

Novopolovljena električna vozila odstupaju od ovog trenda. Naime, ponuda polovnih električnih vozila na sekundarnom tržištu raste iz godine u godinu, a ovaj trend će se još više ubrzati 2026. godine. Mnoga električna vozila stara nekoliko godina biće van lizinga i pojaviće se u oglasima. Predviđa se da će cene polovnih električnih vozila pasti zbog velike ponude na tržištu, navodi carVertical.

"Kako se proizvodnja električnih vozila svake godine povećava, povećava se i njihov broj na sekundarnom tržištu, što polovne električne automobile čini pristupačnijim", objašnjava Buzelis.

Sve veći broj kineskih električnih automobila na tržištu takođe doprinosi pristupačnijim cijenama. Međutim, kompanija napominje da je još rano za procjenu kolika je potražnja za njima, jer kineski modeli brže gube vrijednost od modela poznatih evropskih proizvođača. Brži pad vrijednosti kineskih električnih vozila čini vjerovatnijim da će kupci birati druge marke automobila.

Novi propisi EU

U vezi sa ovogodišnjim trendovima, carVertical ističe da se u evropskim gradovima nastavlja trend strožih ograničenja za starije, zagađujuće automobile. Od 1. januara, zemlje EU će zabraniti ulazak u zone sa niskom emisijom dizel automobila koji ne ispunjavaju standard Evro 5 i benzinskih automobila koji ne ispunjavaju standard Evro 2.

Evropska unija uskoro uvodi i nove standarde za emisije. Standard Evro 7, koji pokriva ne samo izduvne gasove već i zagađenje izazvano habanjem kočnica i guma, stupiće na snagu 2027. godine. Isto će važiti i za električne automobile, jer su generalno teži i imaju veći obrtni moment u poređenju sa običnim automobilima.

Pored toga, novi propis zahtjeva da automobili ispunjavaju ekološke standarde ne samo kada napuste fabriku, već i 10 godina kasnije ili nakon 200.000 kilometara, prema podacima CarVertical-a, litvanskog tehnološkog startapa koji proverava istoriju polovnih vozila i prisutan je na 35 tržišta, piše Jutarnji.hr

Prva faza propisa stupa na snagu 29. novembra 2026. godine, kada će svi novi automobili morati da imaju sertifikat o usklađenosti sa standardom Evro 7. Od novembra 2027. godine, standard Evro 7 će se primenjivati na sve novoregistrovane automobile u Evropskoj uniji.

 (BizPortal/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobil cijene polovni automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA