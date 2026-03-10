logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da pripremite organizam za dolazak proljećnih alergija? Ključni savjeti koji će vam olakšati tegobe

Kako da pripremite organizam za dolazak proljećnih alergija? Ključni savjeti koji će vam olakšati tegobe

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
0

Pripremite se za sezonu alergija: saznajte kako smanjiti simptome, zaštititi dom i olakšati svakodnevnicu tokom proljeća.

Proljećne alergije savjeti priprema Izvor: New Africa/Shutterstock

  • Sezonske alergije izaziva pelud, buđ i grinje, a simptomi uključuju kihanje, svrab očiju i začepljen nos.
  • Priprema uključuje konsultacije s ljekarom, smanjenje izloženosti peludi i primjenu lijekova ili prirodnih tretmana.
  • Redovno praćenje peludi, higijena i pročišćivači zraka pomažu da proljeće provedete sa minimalnom nelagodom.

Dok priroda polako izlazi iz zimskog sna i prve pupoljke počinju pokazivati drveće i cvijeće, mnogi već osjećaju najave nadolazeće sezone alergija. Iako proljeće kalendarski još nije počelo, stručnjaci iz Mahnomen Healtha podsjećaju da je pravo vrijeme da se pripremite i uživate u ljepoti nadolazećih dana uz minimalnu nelagodnost.

Možda će vas zanimati

Razumijevanje sezonskih alergija

Alergije nastaju kada naš imuni sistem reaguje na strane čestice, poput polena, buđi i grinja. Ovaj odgovor može izazvati niz simptoma koji ometaju svakodnevni život.

Najčešći simptomi sezonskih alergija su: kijanje, curenje nosa, svrab očiju i začepljen nos. Oni mogu značajno smanjiti kvalitet života, poremetiti san i otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Kako se pripremiti

  • Razgovarajte sa ljekarom o svojim simptomima. Personalizovani plan liječenja i testovi na alergije mogu biti prvi korak ka olakšanju.

  • Smanjite izloženost polenu tako što ćete držati prozore zatvorenim tokom dana kada je koncentracija polena visoka i koristiti prečišćivače vazduha u kući.

  • Jednostavne navike, poput pranja ruku i presvlačenja nakon boravka napolju, mogu smanjiti unošenje polena u dom.

  • Lijekovi bez recepta i prirodni tretmani takođe mogu pomoći.

Alergija
Izvor: Shutterstock

Napredne mjere

  • Osobe sa teškim alergijama treba da idu na redovne kontrole kako bi se plan lečenja prilagodio.

  • Informišite se o dnevnim nivoima polena i kvalitetu vazduha u svom području. Neke aplikacije omogućavaju praćenje u realnom vremenu i pomažu da se izloženost smanji kada su nivoi polena visoki.

Možda će vas zanimati

Tagovi

alergije proljeće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA