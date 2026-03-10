Kako da pripremite organizam za dolazak proljećnih alergija? Ključni savjeti koji će vam olakšati tegobe

Pripremite se za sezonu alergija: saznajte kako smanjiti simptome, zaštititi dom i olakšati svakodnevnicu tokom proljeća.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Sezonske alergije izaziva pelud, buđ i grinje, a simptomi uključuju kihanje, svrab očiju i začepljen nos.

Priprema uključuje konsultacije s ljekarom, smanjenje izloženosti peludi i primjenu lijekova ili prirodnih tretmana.

Redovno praćenje peludi, higijena i pročišćivači zraka pomažu da proljeće provedete sa minimalnom nelagodom.

Dok priroda polako izlazi iz zimskog sna i prve pupoljke počinju pokazivati drveće i cvijeće, mnogi već osjećaju najave nadolazeće sezone alergija. Iako proljeće kalendarski još nije počelo, stručnjaci iz Mahnomen Healtha podsjećaju da je pravo vrijeme da se pripremite i uživate u ljepoti nadolazećih dana uz minimalnu nelagodnost.

Razumijevanje sezonskih alergija

Alergije nastaju kada naš imuni sistem reaguje na strane čestice, poput polena, buđi i grinja. Ovaj odgovor može izazvati niz simptoma koji ometaju svakodnevni život.

Najčešći simptomi sezonskih alergija su: kijanje, curenje nosa, svrab očiju i začepljen nos. Oni mogu značajno smanjiti kvalitet života, poremetiti san i otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Kako se pripremiti

Razgovarajte sa ljekarom o svojim simptomima. Personalizovani plan liječenja i testovi na alergije mogu biti prvi korak ka olakšanju.

Smanjite izloženost polenu tako što ćete držati prozore zatvorenim tokom dana kada je koncentracija polena visoka i koristiti prečišćivače vazduha u kući.

Jednostavne navike, poput pranja ruku i presvlačenja nakon boravka napolju, mogu smanjiti unošenje polena u dom.

Lijekovi bez recepta i prirodni tretmani takođe mogu pomoći.

Alergija

Izvor: Shutterstock

Napredne mjere