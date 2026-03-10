logo
Jedna boja noktiju je najveći trend proljeća 2026: Birajte između više nijansi, svaka je pun pogodak

Jedna boja noktiju je najveći trend proljeća 2026: Birajte između više nijansi, svaka je pun pogodak

Izvor Lepa i srećna
0

Roze nokti za proljeće 2026. postaju veliki trend – od mliječno-roze i pastelnih tonova do modernih tekstura poput shimmera i hromiranog sjaja.

Boja noktiju trend proljeće 2026 Izvor: Shutterstock

  • Paleta nijansi ide od mliječno-roze i puderastih tonova do pastelnih Barbie varijanti.
  • Teksture manikira uključuju sjaj, shimmer, hromirani efekat i mat završnicu.
  • Negovani nokti su ključ da manikir izgleda elegantno i uredno.

Početak marta i prvi zraci sunca, koje smo toliko čekali, uvijek donose potrebu za nečim nežnim, svježim i optimističnim. Mijenjamo garderobu, osvježavamo frizuru, biramo lakše parfeme. A jedno je sigurno – u nail svijetu, roze nokti za proljeće 2026. postaju apsolutni favorit. Ali ne kao romantični kliše, već kao svjesna odluka da unesemo boju koja podiže raspoloženje i daje dozu sofisticirane razigranosti, a uz to je nježna, minimalistička i nenapadna.

Zašto su roze nokti u fokusu za proljeće 2026?

Roze više nije samo lijepa nijansa. Ona je statement. Od puderastih tonova koji izgledaju gotovo prozirno na dnevnom svjetlu, do lavanda roze nijanse koja privlači poglede, paleta je šira nego ikada. Upravo u toj raznolikosti leži čar – možete je prilagoditi raspoloženju, stilu, pa čak i poslovnom dres kodu.

Ako volite minimalizam, mliječno-roze nijanse su pravi izbor. One izgledaju njegovano, čisto i luksuzno bez previše truda. Savršeno se uklapaju uz bež nijanse, lanene košulje i zlatni nakit. Ovo su nokti koji ne viču, ali se primećuju. Idealni su za poslovne sastanke, ali i za prve proljećne kafe na suncu.

Tu su i pastelne i nježne Barbie varijante. Ovakvi roze nokti za proljeće 2026. nose dozu samopouzdanja. Kombinujte ih uz jednostavne komade garderobe i dozvolite noktima da budu glavni aksesoar. Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da cijeli look dobije posebnu energiju.

Posebno zanimljiv trend ove sezone su kombinacije tekstura. Sjajni top coat za efekat stakla, suptilni shimmer ili blagi hromirani odsjaj za modernu notu. Roze u mat varijanti djeluje sofisticirano i urbano, dok sjajna završnica daje klasičnu, romantičnu vibru.

Pogledajte najljepše roze nijanse za proljeće 2026:

Zašto birati roze nokte ovog proljeća?

Ono što roze čini savršenim izborom jeste njegova prilagodljivost svim tonovima kože. Hladne roze nijanse lijepo stoje svjetlijem tenu, dok topliji, breskvasto-roze tonovi naglašavaju preplanulost i daju koži zdrav sjaj. Ako niste sigurni koja vam najviše pristaje, pravilo je jednostavno – isprobajte nekoliko varijanti i pratite kako se osjećate. Boja je energija, a proljeće je pravo vrijeme za eksperimentisanje, piše Lepota&Zdravlje.

Nega noktiju je važna jednako koliko i boja!

Ne zaboravite ni negu. Najljepši roze nokti za proleće 2026. biće oni na zdravi i uredni. Hidratacija zanoktica, blaga turpija i kvalitetna baza učiniće da lak izgleda profesionalno, čak i ako manikir radite same, kod kuće. Minimalan trud, a maksimalan efekat.

Možda je baš zato roze ove godine simbol novog početka. Ne previše ozbiljna, ali ni djetinjasta. Dovoljno romantična, ali sa dozom stava. Kada sljedeći put budete birali nijansu u salonu ili u drogerijama, pred policom sa lakovima, sjetite se da ponekad mali detalj poput boje na noktima može promijeniti raspoloženje.

