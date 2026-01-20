Pet trikova za savršen manikir kod kuće: Nokti će vam biti uredni i sijati kao iz salona, a sve možete same

Želite manikir kao iz salona, ali kod kuće? Uz ovih 5 jednostavnih saveta vaši nokti će izgledati uredno, sjajno i profesionalno.

Izvor: progressman/Shutterstock

Uz pravilnu pripremu i kvalitetne proizvode, manikir kod kuće može izgledati kao salonski.

Tanka baza, slojevi laka i obavezan top coat ključ su dugotrajnog i urednog manikira.

Završno ulje za kožicu daje noktima njegovan i profesionalan izgled.

Bez obzira na to da li volite klasičan manikir poput francuskog ili ste skloniji upečatljivim trendovima kao što je hromirani efekat, jedno je sigurno, uredni nokti su i dalje beauty imperativ. Dok jedni redovno odlaze u salon na profesionalni tretman, drugi negu noktiju obavljaju kod kuće. Ako ste među njima, donosimo nekoliko korisnih saveta uz koje ćete postići rezultat kao iz salona, bez izlaska iz kuće.

Iako se može činiti da manikir kod kuće zahtjeva puno vještine, uz prava pravila i male trikove moguće je urediti nokte tako da izgledaju profesionalno. Uz odgovarajuće alate, kvalitetne lakove i malo strpljenja, vaš DIY manikir može izgledati zaista besprijekorno.

5 savjeta da kod kuće uradite manikir kao iz salona

Iako je odlazak u salon postao rutina, sličan efekat možete postići i sami. Ako želite manikir sa profesionalnim finišem, obratite pažnju na sljedeće korake.

Priprema je ključna

Najprije uklonite stari lak, zatim nježno potisnite kožicu i turpijom oblikujte nokte u željeni oblik. Bilo da birate ovalne ili trenutno popularne kvadratne nokte, važno je da oblik bude ujednačen. Nepravilni rubovi odmah odaju kućni manikir.

Turpijanje noktiju

Izvor: Natallia Mikulich/Shutterstock

Baza je obavezna

Bazni lak štiti prirodni nokat jer stvara zaštitni sloj između nokta i boje, čime sprečava žutilo i fleke, naročito kod tamnih nijansi. Osim toga, baza poboljšava prianjanje laka, produžava trajnost manikira i zaglađuje površinu nokta, pa boja izgleda ujednačenije i intenzivnije.

Nanosite tanke slojeve

Tanki slojevi laka daju uredniji i profesionalniji izgled manikira. Brže se i ravnomernije suše, ne ostavljaju tragove četkice i bolje prianjaju uz nokat. Debeli slojevi zadržavaju vazduh, što dovodi do stvaranja mehurića i neravnina, a lak se lakše ljušti.

Žena radi sebi manikir

Izvor: Dragon Images/Shutterstock

Top coat se ne preskače

Završni sloj je ključan za finalni izgled manikira. Kvalitetan top coat daje sjaj, dubinu boje i produžava trajnost laka. Posebno je efikasan gel-efekat top coat, koji zaključava sve slojeve ispod sebe, sprečava pucanje i ljuštenje i čini da nokti izgledaju glatko i profesionalno, čak i ako boja nije savršeno nanijeta, piše Fashion.hr

Ulje za kraj

Kap ulja za zanoktice na kraju manikira hidrira kožu, daje luksuzan izgled i prikriva sitne nepravilnosti. Sprečava isušivanje i pojavu zanoktica, pa nokti odmah deluju negovanije i sjajnije. Uz to, ulje hrani koren nokta i može doprineti jačim i elastičnijim noktima.