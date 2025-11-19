logo
Šest najmodernijih zimskih boja za nokte: Ove nijanse preplaviće salone, a idealne su i za praznike

Šest najmodernijih zimskih boja za nokte: Ove nijanse preplaviće salone, a idealne su i za praznike

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte šest najmodernijih zimskih boja za nokte koje će preplaviti salone ove sezone - duboka ljubičasta, hladna crvena, čokoladna braon i druge nijanse idealne za praznike.

Moderne zimske boje za nokte Izvor: Shutterstock
  • Ove zime dominiraju pune, bogate i hladne nijanse koje izgledaju moćno, uredno i luksuzno na noktima.
  • Top trendovi uključuju duboku ljubičastu, hladnu crvenu, „gljiva“ ton, čokoladnu braon, šumsku zelenu i tople nude nijanse.
  • Svaka od ovih boja pristaje različitim tonovima kože i savršeno se uklapa u zimski, praznični duh.

Zima stiže, a sa njom i potpuno novi vibe u manikuri. Poslije ljeta u znaku mlečnih i prozirnih lakova, sezona se okreće ka punim, neprozirnim bojama koje izgledaju moćno i čisto. Stručnjaci za nokte koje je okupio portal Allure izdvojili su šest top nijansi koje će dominirati feedovima — od elegantnih klasika do neočekivanih favorita sa piste.

Duboka ljubičasta

Zagasite šljive odlaze u arhivu — ove zime nosi se hladna, tamna ljubičasta. Nail artisti kažu da je ovo boja samopouzdanja i savršen match sa zimskom atmosferom.

Ako voliš gel lakove, traži tamnije hladne tonove, a ako si tim obični lak, biraj nijanse koje djeluju "galaktički" i bogato.

Ljubičasti nokti
Izvor: rumdesign12/Shutterstock

Hladna crvena

Crvena i Nova godina – klasika. Ali ove sezone umjesto toplih, narandžastih tonova, trend diktira hladne crvene sa plavim podtonom. Djeluju elegantnije, sofisticiranije i uvijek upadnu u oko.

Od šljokica do čistih krem formula – hladna crvena je idealan i praznični izbor.

Devojka sa crvenim ružem i noktima
Izvor: Shutterstock

"Gljiva" nijansa

Neutralna, ali ne dosadna. Ova nijansa balansira između bež, sivo-braon i hladnih podtonova. Nail artisti kažu da izgleda kao udoban zimski džemper – čista, uredna i šik.

Trik: odaberi nijansu koja je mrvu svjetlija od tvoje kože i voli hladne podtonove.

Čokoladno smeđa

Najveći hit zime? Topla, dekadentna čokoladna. Vidjeli smo je na revijama za 2026. i na noktima Hajli Biber i Bele Hadid — i jasno je zašto. Topla, bogata, nosiva u svim prilikama.

Ako želiš dodatan efekat: probaj "cat-eye" efekat ili hromirani sjaj.

Braon nokti
Izvor: Shutterstock

Šumska zelena

Duboka, tamna zelena je nezvanična boja svake zime. Podsjeća na jelke, vence, praznike — i izgleda fenomenalno na noktima.

Plus: pristaje svakom tonu kože i super izgleda i mat i sjajna.

Tople nude nijanse

"Clean girl" trend ne ide nikuda. Nude tonovi su obavezni, ali trik je da nijansa izgleda kao tvoja prirodna boja kože – samo ljepše.
Od nežno roze do tamno smeđih, nude manikir daju onaj osjećaj - moji nokti, ali bolji.

Manikir koji nikada ne izlazi iz mode
Izvor: Shutterstock

Citymagazine/ Lepa&Srećna)

