Jednu boju noktiju nosiće sve dame ove jeseni: Daje luksuzan izgled, a pristaje svim generacijama

Jesen 2025. godine donosi hit boju kada je manikir u pitanju. Nosiće ih dame svih generacija, a ono što je sigurno jeste da doprinosi elegantnom i luksuznom izgledu.

Izvor: Nina Lishchuk/Shutterstock

Kada su u pitanju jesenji manikiri, postoje neki večni favoriti od kojih ne odustajemo bez obzira na trendove, a tamnocrveni lakovi za nokte najbolji su primjer. Ipak, ove sezone dolaze s malim promjenama, pa se crvena boja spaja s trendi braon nijansom. Radi se o "cherry mocha" manikiru i, prema svemu sudeći, o hit boji koja će vladati u narednim mesecima.

Braon je najpopularnija boja sezone, a izgleda da je svoj trag ostavila i u svijetu manikira. Osim klasičnog tamnocrvenog i toplog braon manikira, ove jeseni nosiće se "cherry mocha" nijansa koja spaja najbolje od oba svijeta. Večno elegantna crvena tako se kombinuje s trendi braon, a rezultat je topla i nikad sofisticiranija boja koju će obožavati sve ljubiteljke klasične lepote.

Dobra vijest je da ovaj "cherry mocha" manikir izgleda jednako dobro na dugim i kratkim noktima, baš kao i na različitim oblicima. Takođe, ovaj manikir je samo još jedan dokaz da hrana ne prestaje da bude inspiracija u svijetu lepote. Već smo isprobali "latte" make up i "tomato girl" estetiku, a ove jeseni na redu je neodoljiv spoj višnje i kafe – na noktima.

Ovaj trendi manikir istovremeno je jednostavan, ali dovoljno zanimljiv odmak od klasičnog tamnocrvenog manikira kojem se mnogi vraćaju s prvim danima jeseni.

Izvor: Olena Rudo/Shutterstock