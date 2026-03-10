Žene su odlučile: Nissan Leaf je najbolji automobil na svijetu za 2026. godinu!

Žiri sastavljen isključivo od žena donio je odluku - ovo je najbolji automobil godine.

Izvor: Promo/Nissan

Električni Nissan Leaf proglašen je ukupnim pobjednikom prestižnog izbora Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) za 2026. godinu. Odluku je donio jedinstveni žiri sastavljen od 86 automobilskih novinarki iz 55 država, koje su nakon višemjesečnih testiranja prednost dale japanskom električnom klasiku.

Pobjednici po kategorijama: Od Škode do Lamborghinija

Prije proglašenja ukupnog pobjednika, žiri je izabrao najbolje modele po segmentima. Nissan Leaf je pobjedu odnio prvo u kategoriji kompaktnih automobila, a potom i u finalnom okršaju protiv ostalih pobjednika:

Kompaktni automobil - Nissan Leaf (Ukupni pobjednik)

Kompaktni SUV - Škoda Elroq

Veliki automobil - Mercedes-Benz CLA

Veliki SUV - Hyundai Ioniq 9

4x4 - Toyota 4Runner

Performance automobil - Lamborghini Temerario

Zašto baš Nissan Leaf?

Izvršna predsjednica WWCOTY-ja, Marta García, istakla je da je glasanje bilo jedno od najizjednačenijih do sada, ali da je Leaf trijumfovao zbog svog realističnog pristupa električnoj mobilnosti.

Glavni aduti koji su presudili:

Dostupnost: Nova generacija starta sa nižom cijenom u odnosu na original iz 2011. godine.

Praktičnost: Fokus na prostranu kabinu i intuitivno upravljanje, bez suvišnih tehničkih komplikacija.

Efikasnost: Savršen za gradsku vožnju, ali dovoljno prostran i sposoban za duža putovanja.

"Kupci se mogu oprostiti od straha od dometa. Vozilo djeluje znatno 'premium' u odnosu na cijenu," navela je američka novinarka Tanya Gazdik, dok je Tina Vujanović iz Srbije potvrdila da automobil nudi savršen balans modernih tehnologija i udobnosti.

Organizacija Women's Worldwide Car of the Year jedina je svjetska automobilska nagrada čiji žiri čine isključivo žene - automobilske novinarke. Nagradu je 2009. godine osnovala novinarka Sandy Myhre s Novog Zelanda.

Cilj nagrade je prepoznati najbolje automobile godine, ali i povećati vidljivost žena u automobilskoj industriji. Glasanje se temelji na istim kriterijima koje koristi svaki vozač ili vozačica prilikom izbora automobila – sigurnost, kvalitet, vrijednost za novac, dizajn i funkcionalnost.

Organizatorice naglašavaju da ne postoji ženski automobil, već da nagrada predstavlja profesionalnu i nezavisnu procjenu najboljih vozila na globalnom tržištu.