Nijanse koje podmlađuju ruke više nego kreme: Ove boje lakova su najbolji izbor za žene preko 40 godina

Prava boja laka za nokte može vizuelno podmladiti ruke. Saznajte koje nijanse brišu godine, a koje poslije 40. treba izbegavati.

Izvor: Dragon Images/Shutterstock

Svijetle i pastelne nijanse reflektuju svjetlost i vizuelno podmlađuju ruke.

Nude, mliječna, pastelno roze i francuski manikir najbolje prikrivaju znake starenja.

Neon, crna i prejake nijanse naglašavaju vene, bore i pigmentaciju.

Ruke otkrivaju godine možda i više nego lice i vrat. Poslije 40. godine, koža postaje suvlja, pojavljuju se staračke pege, a vene postaju vidljivije. Ali postoji jednostavan način da vizuelno osvježite ruke bez skupih procedura: izbor prave boje laka za nokte. Stručnjaci se kunu u određene nijanse, koje zapravo imaju podmlađujući efekat, skrećući pažnju sa nesavršenosti i čineći da vaše ruke izgledaju svjetlije i mlađe.

Zašto boja laka za nokte utiče na izgled ruku

Sve se vrti oko kontrasta i refleksije svjetlosti: svijetle nijanse reflektuju svjetlost i vizuelno osvjetljavaju kožu na vašim rukama, čineći pigmentaciju, vene i bore manje primjetnim. Tamne boje, s druge strane, stvaraju kontrast i skreću pažnju na nesavršenosti kože.

Najbolje nijanse protiv starenja

1. Gola (Nude)

Bež, karamel i pješčani tonovi su apsolutni lideri u manikiru protiv starenja. Oni veoma podsjećaju na prirodnu boju nokatne ploče, stvarajući efekat zdravih, njegovanih ruku. Nud manikir vizuelno osvjetljava kožu i čini ruke gracioznijim.

Kako se nosi: Izaberite nijansu za nijansu svjetliju od vašeg tena. Previše tamna tjelesna boja može stvoriti suprotan efekat. Upotpunite manikir svijetlim sjajnim ili satenskim završetkom — mat teksture mogu izgledati tupo na tjelesnim nijansama.

Nude manikir

Izvor: Shutterstock

2. Mliječna i svijetlo bež boja

Mliječni lak za nokte ima jedinstveno svojstvo: bukvalno čini da vaše ruke izgledaju bjelje i svježe. Nijansa reflektuje svjetlost i prikriva pigmentaciju, vene i druge nesavršenosti. Mliječni manikir izgleda elegantno i luksuzno u bilo kom uzrastu.

Kako se nosi: Idealno za kratke i srednje nokte. Na dužim noktima može izgledati previše jednostavno, pa razmislite o dodavanju suptilnih zlatnih ukrasa ili francuskom manikiru sa mliječnom bazom.

Manikir

Izvor: Shutterstock

3. Pastelno roze

Nježno ružičasta nijansa je još jedan favorit. Ona stvara zdrav sjaj na noktima, čineći da ruke izgledaju ženstvenije i sofisticiranije. Važno je odabrati pastelne nijanse bez previše jarkih boja: izgledaju prirodno i svježe.

Kako se nosi: Pastelno ružičasta odgovara bilo kojoj dužini noktiju i dobro se slaže sa zlatnim i srebrnim nakitom. Možete upotpuniti svoj manikir tankim bijelim linijama ili minimalističkim ukrasima.

4. Francuski manikir

Klasični francuski manikir je sigurna opcija za sve uzraste. Vizuelno produžava nokte, čini ruke gracioznijim i skreće pažnju sa kože. Moderni francuski manikir može se naći ne samo u tradicionalnoj ružičasto-bijeloj paleti, već i sa obojenim vrhovima ili obrnutim dizajnom.

Kako se nosi: Francuski manikir zahtjeva savršeno njegovane zanoktice — neuredne zanoktice će pokvariti efekat. Pogodan je za nokte bilo koje dužine, ali posebno laskavo izgleda na srednjim i dugim noktima.

Francuski manikir

Izvor: Instagram / nailsbyzola

5. Svjetloplava i lavanda

Hladne pastelne nijanse – plava, lavanda, menta – takođe imaju osvježavajući efekat. One čine da koža vaših ruku izgleda svjetlije i dodaju vašem izgledu svjetliji dodir.

Kako se nosi: Birajte prigušene, puderaste verzije ovih nijansi umjesto jarkih. Uparite ih sa srebrnim nakitom. Izbjegavajte previše jarke plave i ljubičaste nijanse, jer vas mogu učiniti starijim.

Lila manikir

Izvor: Shutterstock

6. Burgundi (izuzetak od pravila)

Ovo je jedina tamna nijansa koja može podmladiti ruke. Duboka boja vina ili bordo izgleda elegantno i skupo, posebno kada se upari sa zlatnim nakitom, piše Story.

Kako se nosi: Izaberite složene nijanse bordo boje sa smeđim ili šljivastim podtonovima; izbjegavajte čisto crvenu. Uljepšajte manikir zlatnim prstenjem ili narukvicama. Važno je da vam ruke budu savršeno negovane — bordo boja ističe sve nesavršenosti.

Bordo nokti

Izvor: Printskrin/ Instagram/ byygraceandco

Koje boje treba izbjegavati poslije 40. godine?