Nijanse koje podmlađuju ruke više nego kreme: Ove boje lakova su najbolji izbor za žene preko 40 godina

Prava boja laka za nokte može vizuelno podmladiti ruke. Saznajte koje nijanse brišu godine, a koje poslije 40. treba izbegavati.
- Svijetle i pastelne nijanse reflektuju svjetlost i vizuelno podmlađuju ruke.
- Nude, mliječna, pastelno roze i francuski manikir najbolje prikrivaju znake starenja.
- Neon, crna i prejake nijanse naglašavaju vene, bore i pigmentaciju.
Ruke otkrivaju godine možda i više nego lice i vrat. Poslije 40. godine, koža postaje suvlja, pojavljuju se staračke pege, a vene postaju vidljivije. Ali postoji jednostavan način da vizuelno osvježite ruke bez skupih procedura: izbor prave boje laka za nokte. Stručnjaci se kunu u određene nijanse, koje zapravo imaju podmlađujući efekat, skrećući pažnju sa nesavršenosti i čineći da vaše ruke izgledaju svjetlije i mlađe.
Zašto boja laka za nokte utiče na izgled ruku
Sve se vrti oko kontrasta i refleksije svjetlosti: svijetle nijanse reflektuju svjetlost i vizuelno osvjetljavaju kožu na vašim rukama, čineći pigmentaciju, vene i bore manje primjetnim. Tamne boje, s druge strane, stvaraju kontrast i skreću pažnju na nesavršenosti kože.
Najbolje nijanse protiv starenja
1. Gola (Nude)
Bež, karamel i pješčani tonovi su apsolutni lideri u manikiru protiv starenja. Oni veoma podsjećaju na prirodnu boju nokatne ploče, stvarajući efekat zdravih, njegovanih ruku. Nud manikir vizuelno osvjetljava kožu i čini ruke gracioznijim.
Kako se nosi: Izaberite nijansu za nijansu svjetliju od vašeg tena. Previše tamna tjelesna boja može stvoriti suprotan efekat. Upotpunite manikir svijetlim sjajnim ili satenskim završetkom — mat teksture mogu izgledati tupo na tjelesnim nijansama.
2. Mliječna i svijetlo bež boja
Mliječni lak za nokte ima jedinstveno svojstvo: bukvalno čini da vaše ruke izgledaju bjelje i svježe. Nijansa reflektuje svjetlost i prikriva pigmentaciju, vene i druge nesavršenosti. Mliječni manikir izgleda elegantno i luksuzno u bilo kom uzrastu.
Kako se nosi: Idealno za kratke i srednje nokte. Na dužim noktima može izgledati previše jednostavno, pa razmislite o dodavanju suptilnih zlatnih ukrasa ili francuskom manikiru sa mliječnom bazom.
3. Pastelno roze
Nježno ružičasta nijansa je još jedan favorit. Ona stvara zdrav sjaj na noktima, čineći da ruke izgledaju ženstvenije i sofisticiranije. Važno je odabrati pastelne nijanse bez previše jarkih boja: izgledaju prirodno i svježe.
Kako se nosi: Pastelno ružičasta odgovara bilo kojoj dužini noktiju i dobro se slaže sa zlatnim i srebrnim nakitom. Možete upotpuniti svoj manikir tankim bijelim linijama ili minimalističkim ukrasima.
Nijanse koje podmlađuju ruke više nego kreme: Ove boje lakova su najbolji izbor za žene preko 40 godina
roze nokti
4. Francuski manikir
Klasični francuski manikir je sigurna opcija za sve uzraste. Vizuelno produžava nokte, čini ruke gracioznijim i skreće pažnju sa kože. Moderni francuski manikir može se naći ne samo u tradicionalnoj ružičasto-bijeloj paleti, već i sa obojenim vrhovima ili obrnutim dizajnom.
Kako se nosi: Francuski manikir zahtjeva savršeno njegovane zanoktice — neuredne zanoktice će pokvariti efekat. Pogodan je za nokte bilo koje dužine, ali posebno laskavo izgleda na srednjim i dugim noktima.
5. Svjetloplava i lavanda
Hladne pastelne nijanse – plava, lavanda, menta – takođe imaju osvježavajući efekat. One čine da koža vaših ruku izgleda svjetlije i dodaju vašem izgledu svjetliji dodir.
Kako se nosi: Birajte prigušene, puderaste verzije ovih nijansi umjesto jarkih. Uparite ih sa srebrnim nakitom. Izbjegavajte previše jarke plave i ljubičaste nijanse, jer vas mogu učiniti starijim.
6. Burgundi (izuzetak od pravila)
Ovo je jedina tamna nijansa koja može podmladiti ruke. Duboka boja vina ili bordo izgleda elegantno i skupo, posebno kada se upari sa zlatnim nakitom, piše Story.
Kako se nosi: Izaberite složene nijanse bordo boje sa smeđim ili šljivastim podtonovima; izbjegavajte čisto crvenu. Uljepšajte manikir zlatnim prstenjem ili narukvicama. Važno je da vam ruke budu savršeno negovane — bordo boja ističe sve nesavršenosti.
Koje boje treba izbjegavati poslije 40. godine?
- Svetle neonske boje (kiseloružičasta, svetlozelena, jarkonarandžasta): skreću pažnju na ruke i ističu znake starenja.
- Crne i veoma tamne nijanse: stvaraju oštar kontrast sa kožom i čine da ruke izgledaju starije.
- Sedef i lakovi sa velikim šljokicama: izgledaju jeftino i zastarelo, ističu bore.
- Previše jarko crvena: agresivna nijansa koja zahtjeva savršenu kožu na rukama.