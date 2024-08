SKLONI STE LJETNIM ALERGIJAMA? Par trikova bi vam moglo pomoći

Stručnjaci vjeruju da su blage zime povećale stopu i težinu ranih pojava alergija.

Izvor: Envato

Dok su duži, topliji dani dobrodošao odmor od zime, kašalj, kihanje, začepljenje, suzne oči, umor, malaksalost i teško disanje nisu. Mnogi se protiv simptoma alergije bore tabletama i sprejevima, ali stručnjaci sada predlažu da bi jednostavan savjet za vašu noćnu rutini mogao biti ključ za olakšanje tuširanje prije spavanja, piše Nju Jork Post.

"Za osobe koje pate od alergija, odlazak na spavanje s peludom koji je obložio kosu, kožu i dišne puteve može značiti dužu izloženost onome na što ste alergični – čak i kada više niste vani", kaže alergologinja i imunologinja dr Monica Kraft.

Prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 25% odraslih i gotovo 19% djece ima sezonske alergije.

Da stvar bude gora, učinci peludi gori su nego ikad. Stručnjaci vjeruju da su blage zime povećale stopu i težinu ranih pojava alergija.

"Ranije postaje toplije – rekao je alergolog dr Purvi Parikh, te dodao da „ne samo da je sezona duža, već i biljke proizvode više peludi. Tako da je svake godine duža i jača sezona. I to je trend koji redovito viđamo“, prenosi Večernji.ba.

Sezona alergija obično počinje oko aprila. Ove godine, zbog prisutnosti „peludnih bombi“, ljudi su ranije i akutnije osjetili posljedice.

Osim što su neugodni, simptomi alergije mogu ugroziti naša ljetna druženja, a nedavna studija pokazala je da je gotovo četvrtina ljudi propustila najmanje pet događaja na otvorenom na kojima su željeli prisustvovati tokom prošle godine zbog alergija.

Kao rezultat ovoga, alergije su povezane s depresijom.

Ali, tuširanje prije spavanja može pomoći. Kraft je primijetila da para od vrućeg tuša ne samo da uklanja pelud – nego takođe otpušta sluz. Za one koji se žele udvostručiti dobrobiti, stručnjaci predlažu tuširanje i presvlačenje čim uđu u kuću kako bi se smanjila količina peludi na koži i količina unesena u dom.

Osobe koje pate od alergija takođe bi trebale razmisliti o češćem pranju kose jer se pelud zadržava na pramenovima koji vise uz lice, pogoršavajući simptome.

Oni koji ne žele svakodnevno prati kosu mogu noću nositi navlaku za kosu kako bi spriječili da pelud pada na lice i jastuk.

Često pranje plahti i posteljine takođe je korisno.

Dr Mas Takašima, načelnik odjela za otorinolaringologiju, preporučuje da „redovno pranje vaše posteljine može biti korisno, osobno tamo gdje su grinje vrlo raširene“. Takođe savjetuje onima s alergijama da ulože u HEPA filter za svoje spavaće sobe kako bi smanjili alergene u zraku.

Mislim da smo svi skloni zaboravu da provodimo sedam, osam sati u svojim spavaćim sobama – objasnio je on i naveo da ako je to slučaj, zašto ne pokušati to pretvoriti u područje gdje ste skloni patiti od simptoma alergije?.

Uz tuširanje i održavanje posteljine čistom, stručnjaci predlažu da alergičari počnu uzimati lijekove za alergije nekoliko sedmica prije nego što simptomi obično počnu, kako bi lijeku dali vremena da se nakupi u tijelu.

Nošenje sunčanih naočala i šešira na otvorenom, takođe, smanjuje količinu peludi koja se prenosi na oči i kosu, smanjujući težinu simptoma alergije. Takašima napominje da je vrhunac peludi rano ujutro i kasno poslijepodne. Za kontrolu alergija, on preporučuje boravak u zatvorenom tokom tih sati.

(Mondo)