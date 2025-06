Ovo je najteže vrijeme za pse: Jedan potez vlasnika tokom ljeta za njih znači kraj

Ljetnji odmor za stotine pasa znači period drame, patnje, a često i smrti.

Izvor: Shutterstock.com/Victoria OM

Ljetnji odmori za mnoge su vrijeme opuštanja, putovanja i bezbrižnosti. Nažalost, za neke pse ovaj period znači dramu, patnju, a često i smrt. Svake godine, s početkom ljeta, skloništa bilježe povećanje broja napuštenih životinja.

Napuštanje pasa pred ljetnji odmor je pojava koja se ciklično ponavlja. Kada se školska godina završi, a porodice počnu da planiraju putovanja, odjednom se ispostavi da pas - do tada član porodice - postaje "problem". Neki nemaju rezervni plan, ne znaju kome da povjere brigu o ljubimcu, dok drugi jednostavno ne žele da se time bave. Kao rezultat toga, psi se izbacuju iz automobila, vezuju za drveće u šumama ili ostavljaju pored puta.

To nisu slučajnosti. To su svesne odluke ljudi koji životinje ne doživljavaju kao osjećajna bića, već kao predmete, nešto što može da se "ostavi po strani" kada više ne odgovara planovima. A pas nije stvar. To je živo biće koje vjeruje, voli i pati.

Napuštanje pasa u mnogim zemljama smatra se krivičnim djelom, pa tako prema Zakonu o zašititi životinja, takva radnja može da se klasifikuje kao zlostavljanje životinja. U zavisnosti od okolnosti, počinilac se suočava sa kaznom od 3 do čak 5 godina zatvora - posebno ako napuštanje uljučuje okrutnost, odnosno, ostavljanje psa bez skloništa, vode ili hrane.

Kako pomoći napuštenom psu?

Ako vidite psa kako luta sam, ako je vezan ili ostavljen pored puta, reagujte. Evo nekoliko koraka koje možete da preduzmete:

Provjerite da li pas ima identifikaciju - ako je moguće i bezbjedno, provjerite da li ima čip kod najbližeg veterinara. Pas možda nije napušten već izgubljen. Obezbjedite bezbjednost - svoju i njegovu. Ako je pas uplašen, može da reaguje agresivno. Nemojte mu prilaziti naglo. Ponudite vodu - dehidracija je čest problem kod napuštenih pasa. Voda može da spasi život. Ne hranite na svoju ruku - ako pas dugo nije jeo, nagli unos velike količine hrane može da mu naškodi. Pozovite pomoć - kontaktirajte organizaciju za zaštitu životinja.

(MONDO)