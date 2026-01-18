Motor vam troši previše ulja? Ovo su upozoravajući znaci koje ne bi trebalo da ignorišete

Povećana potrošnja motornog ulja česta je pojava kod automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem i može biti posljedica habanja motora, neispravnih zaptivki, turbopunjača ili nepravilnog održavanja.

Izvor: Shutterstock

Potrošnja ulja u automobilu sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem je normalna pojava sa kojom se vozači susreću svakodnevno, a može biti u granicama normale ili pretjerana.

Uzrokovana je nekoliko uslova i faktora, kao što su istrošena zaptivka poklopca ventila, curenje turbopunjača, upotreba pogrešnog ili neadekvatnog ulja ili veliki broj pređenih kilometara već istrošenog motora.

Gotovo svaki vozač može primijetiti ovaj problem po mrljama ispod automobila, po "zamašćenom" motoru, prilikom provjere nivoa ulja na mernoj šipki ili ako se upali lampica upozorenja na instrument tabli.

Jedan od najčešćih unutrašnjih problema su istrošeni klipni prstenovi motora, koji omogućavaju ulju da uđe u komoru za sagorijevanje i tamo sagori. Ako je ovaj dio istrošen, može doći do prekomjerne potrošnje ulja, što ćemo primijetiti prvenstveno mjerenjem njegovog nivoa.

Pored toga, oštećeni ili istrošeni zaptivni mehanizmi ventila mogu propuštati ulje u cilindre, što dodatno povećava potrošnju i može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja ako se problem ignoriše.

Lanac, motor

Izvor: Shutterstock/Mikki Orso

Mehaničari ističu da se isti problem javlja i kod oštećenog turbopunjača, što može dozvoliti značajno curenje ulja u izduvni sistem. Oštećeni zaptivni elementi takođe mogu prouzrokovati spoljašnje curenje ulja iz poklopca ventila, kartera ili radilice, što je često vidljivo kao masne mrlje na samom bloku motora ili na podu ispod vozila.

Takođe, začepljen ili neispravan PCV ventil može stvoriti prekomerni pritisak u sistemu i gurnuti ulje u područja gde mu nije mjesto. S druge strane, korišćenje ulja pogrešne gradacije takođe može dovesti do povećane potrošnje, jer nema odgovarajući viskozitet za radne uslove motora.

Preporučljivo je voziti glatko, jer zahtijevna i agresivna vožnja može značajno povećati potrošnju ulja. Visoke radne temperature takođe mogu ubrzati degradaciju i potrošnju ulja, a motor sa velikom kilometražom će posljedično trošiti više ulja od novijeg motora zbog opšteg habanja njegovih unutrašnjih komponenti.

Kao prvo, ključno je koristiti ulje sa viskozitetom koji preporučuje proizvođač vozila ili ovlašćeni serviser. Drugo, PCV ventil treba provjeriti i po potrebi zameniti, pod uslovom da je začepljen ili neispravan. Ako je teško pronaći novi, vozači često kupuju polovni, ali ispravan dio na autootpadu.

Izvor: Shutterstock

Takođe je važno, kako prenosi Klix.ba, redovno mijenjati ulje i filter za ulje u preporučenim servisnim intervalima. Nije naodmet provjeriti i, po potrebi, popraviti sva spoljna curenja na zaptivkama i izbegavati agresivnu vožnju sa visokim obrtajima, jer će to značajno povećati potrošnju motornog ulja.

Održavanje motora u dobrom stanju, zamjenom istrošenih dijelova, ključno je za sprečavanje prekomerne potrošnje ulja i osiguravanje da motor dostigne radnu temperaturu pre nego što bude izložen velikim opterećenjima.

Na kraju, obavezno je povremeno podići poklopac motora i vizuelno provjeriti da li je motor suv, kao i redovno provjeravati nivo ulja, posebno pre dugih putovanja.

U normalnim uslovima, potrošnja ulja u automobilu, kao i kod većine drugih komponenti, zavisi od dizajna motora, pređene kilometraže i svakodnevnih uslova vožnje. Međutim, prema podacima proizvođača, prosječna potrošnja uglavnom se kreće između 0,1 i 0,5 litara na hiljadu kilometara, mada kod modernijih motora visokih performansi može dostići i do jednog litra na hiljadu kilometara.

Potrošnja se obično povećava sa habanjem motora, vožnjom na visokim obrtajima ili dugotrajnom, iscrpljujućom vožnjom starijih i istrošenih motora. Stoga je važno redovno provjeravati nivo ulja kako bi se osiguralo da ostane u okviru minimalnog i maksimalnog opsega koji je proizvođač naveo na mjernoj šipki.