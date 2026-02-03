logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li ste vidjeli novu vrstu "ležećih policajaca"? Budućnost je već stigla, a evo kako funkcionišu (Video)

Da li ste vidjeli novu vrstu "ležećih policajaca"? Budućnost je već stigla, a evo kako funkcionišu (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Švedska kompanija Edeva razvila je inovativni sistem usporivača saobraćaja ActiBump, koji se podiže samo kada vozač prekorači brzinu, omogućavajući sigurno usporavanje bez oštećenja vozila i neprijatnosti za putnike.

Pametni ležeći policajci u Švedskoj Izvor: Youtube/ WELT /Screenshot

"Ležeći policajci" nesumnjivo su korisni za usporavanje saobraćaja, a znamo da je brzina jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, posebno onih sa ozbiljnim posljedicama. Istovremeno, oni iritiraju mnoge vozače, a "ležeći policajci" nemaju blagotvorno dejstvo na vješanje automobila.

Zato je prije nekoliko godina švedska kompanija Edeva predstavila ActiBump, usporivače koji se sastoje od nadzorne kamere i aktivnog usporivača saobraćaja.

Vozači koji voze po ograničenju neće ga ni osjetiti jer će ostati u nivou puta. "Ležeći policajac" će se podići za nekoliko centimetara samo ako vozač vozi prebrzo prilikom nailaženja na njega, pa će kamera za nadzor to prepoznati, a rampa uspornika će se podići.

Vozači koji voze po ograničenju neće imati nikakve posljedice, putnici imaju veći komfor, a njihov automobil neće konstantno udarati i neće se oštetiti. Ispred "ležećeg policajca" je postavljen upozoravajući saobraćajni znak.

Takve barijere su već postavljene u glavnom gradu Švedske, Stokholmu, i u drugim švedskim gradovima kao što su Linčeping, Upsala i Malme. Postavljene su i u njemačkom gradu Hanau, kao i u Australiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švedska saobraćaj putevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA