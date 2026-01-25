Bio stijena koju niko nije pomjerio, sad cijela Evropa vidjela njegove suze: "Ne zaboravite, strašna je ova bolest"

Per Karlen, jeda od "Bengan Bojsa" i pivot koga niko nije mogao da pomakne, sada već mjesecima bije bitku sa kancerom. Pred meč Evropskog prvenstva između Slovenija i Švedske svi su vidjeli njegove suze.

Iako smo gledali redom fantastične mečeve na Evropskom prvenstvu u rukometu u Malmeu ipak je najemotivniji trenutak bio vezan za jednog bivšeg rukometaša. Legendarni Per Karlen se pojavio u dvorani u Malmeu i rasplakao je sve u publici.

Jedan od ključnih igrača čuvenih "Bengan Bojsa" koji su osvojili sve što se može osvojiti pojavio se uoči utakmice Švedske i Slovenije. Nekada sjajni rukometaš sada se bori sa teškom bolešću.

' O, o, o… Fantastično', rekao je Karlen i zaplakao. Dok je brisao suze samo je kratko rekao: "Teško je". Cijela hala mu je uzvratila gromoglasnim pljeskom i dugim ovacijama je pozdravila legendu. Pogledajte taj momenat:

Karlen se već nekoliko godina bori. Uspio je da se izliječi od raka jetre i debelog crijeva, ali i dalje ima metastazu na jednom plućnom krilu. Sada ga čeka još jedan ciklus od tri mjeseca hemoterapije.

"Iskreno, sada vidim malo više svjetla. Neću odustati. Ali to je strašna bolest, nemojte to zaboraviti. Užasno je nepredvidiva. Ipak, dokle god jetra i debelo crijeevo ostanu zdravi, mislim da ćemo riješiti i pluća", rekao je Karlen.

Per Karlen ima 65 godina, a u toku karijere bio je beskompromisni pivot. Osim klubova u domovini igrao je za Granoljers i Atletiko Madrid, a trenirao je Malme, Flensburg, Hamburg i Bjeringbro-Silkeborg.

U reprezentativnoj karijeri je na 329 mečeva dao 1.032 gola, a zajedno sa Magnusom Vislanderom, Štefanom Olsonom, Erikom Hajasom i Bjernom Jilsenom bio je kičma tima koji je vodio Bengt Johanson. Uzeo je dva srebra na Olimpijskim igrama, zlato i dvije bronze na Svjetskim prvenstvima i zlato 1994. na Evropskom prvenstvu.

Švedska je u svom prvom meču u drugoj grupnoj fazi savladala Sloveniju, a sada će od 18 igrati sa Islandom.

