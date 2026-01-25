Hrvati u panici na Evropskom prvenstvu: Strahuju zbog kapitena

Rukometaši Hrvatske su u problemu zbog povrede kapitena Ivana Martinovića i ne znaju da li će moći da igra na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Hrvatska se još nada plasmanu u polufinale Evropskog prvenstva u rukometu. Pobjeda protiv Islanda (30:29) dala im je nadu, ali se pojavio veliki problem. Mogli bi da ostanu bez kapitena Ivana Martinovića i svi su zabrinuti.

Prema informacijama koje stižu od strane tamošnjih medija Martinović se povrijedio na tom meču u Malmeu i ima problem sa skočnim zglobom. Izašao je iz igre u 44. minutu i više se nije vraćao u igru. Prve informacije govore da je magnetna rezonanca pokazala da nije došlo do preloma kostiju, ali da postoji oštećenje ligamenata.

Ukoliko je to zaista slučaj, njegov nastup u nastavku šampionata je pod upitnikom. Sada sve zavisi od ljekara. Male su šanse da će biti u sastavu za meč sa Švajcarskom koji se igra večeras (20.30). To je meč koji moraju da dobiju po svaku cijenu i da onda protiv Slovenije i Mađarske direktno rešavaju pitanje prolaza u polufinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!