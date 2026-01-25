logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvati u panici na Evropskom prvenstvu: Strahuju zbog kapitena

Hrvati u panici na Evropskom prvenstvu: Strahuju zbog kapitena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Hrvatske su u problemu zbog povrede kapitena Ivana Martinovića i ne znaju da li će moći da igra na Evropskom prvenstvu.

Rukomet Evropsko prvenstvo Ivan Martinović povrijeđen Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Hrvatska se još nada plasmanu u polufinale Evropskog prvenstva u rukometu. Pobjeda protiv Islanda (30:29) dala im je nadu, ali se pojavio veliki problem. Mogli bi da ostanu bez kapitena Ivana Martinovića i svi su zabrinuti.

Prema informacijama koje stižu od strane tamošnjih medija Martinović se povrijedio na tom meču u Malmeu i ima problem sa skočnim zglobom. Izašao je iz igre u 44. minutu i više se nije vraćao u igru. Prve informacije govore da je magnetna rezonanca pokazala da nije došlo do preloma kostiju, ali da postoji oštećenje ligamenata.

Ukoliko je to zaista slučaj, njegov nastup u nastavku šampionata je pod upitnikom. Sada sve zavisi od ljekara. Male su šanse da će biti u sastavu za meč sa Švajcarskom koji se igra večeras (20.30). To je meč koji moraju da dobiju po svaku cijenu i da onda protiv Slovenije i Mađarske direktno rešavaju pitanje prolaza u polufinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Rukomet Ivan Martinović EHF EURO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC