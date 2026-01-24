logo
Marko Grgić vodi Njemačku ka medalji na Evropskom prvenstvu: Jedino je Srbija uspjela da pobijedi strašne pancere

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Marko Grgić i Andreas Volf su sjajnom partijom donijeli nova dva boda Njemačkoj i sada će "panceri" u meču sa Danskom odlučivati ko ide dalje u polufinale.

EHF EURO Njemačka pobijedila Norvešku Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki strašni vuk navukao je roletnu na svoj gol i pokazao kakva je sila. Nakon što je Njemačka izgubila od Srbije u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u rukometu protiv Španije je upisao 6, sa Portugalom 14, a sada u meču sa Norveškom 23 odbrane!

Njemačka je savladala Norvešku 30:28 (15:17) u meču u kome je gubila 40 minuta. Ipak kada su Tobjorn Bergerud i Robin Haug prestali da prate Andreasa Volfa po broju odbrana bila je u egalu Norveška, ali je na kraju pala.

Lijevi bek Marko Grgić, sin nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske, bio je najefikasniji sa 7 golova, dok je Johanes Gola kao i Lukas Cerbe imao 5. Kod Norveške Avgust Pedersen, Kevin Guliksen i Sander Sagosen su imali po 5 pogodaka.

Šta je bilo na drugim mečevima?

Nakon pobjede Francuske nad Portugalom u meču koji je oborio rekorde Danci jesu imali problema, ali su svejedno savladali Dance. Bilo je 36:31 (16:14) u meču koji je vodio srpski sudijski par.

Rukometni Lamin Jamal Markos Fis dao je 9 golova i najavio veliku karijeru, ali nije to bilo dovoljno. Emil Jakobsen je imao 8, Nikolas Kirkeloke i Simon Pitlik po 6 golova, a sjajni Emil Nilsen je na golu imao 15 odbrana.

Šta je sa tabelom?



Norveška je sa šest bodova prva na tabeli, drugo mjesto dijele Francuska i Danska sa po 4 boda, Norveška i Portugal imaju po 2, a sada Šoanija je ispala i bez bodova je. Španci su inače prvi put upisali tri poraza zaredom na Evropskim prvenstvima.

U posljednjem kolu Portugal igra sa Norveškom i samo pobjeda vodi oba tima dalje. Španija bez ambicije igra sa Francuzima, a u meču Njemačke i Danske gledaćemo pravi derbi. Ko god od dva velikana izgubi - vrlo je moguće da će završiti takmičenje.

Neverovatna glupost Španije na EP
Arena Sport

Tagovi

EHF EURO Rukomet

