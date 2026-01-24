Francuska oborila evropski rekord: "Trikolori" su prvi kojima je ovo pošlo za rukom!

Francuski rukometaši postigli su čak 28 golova u prvom poluvremenu duela sa Portugalom.

Izvor: PRIME SPORTS IMAGES / ANGELO MOREIRA / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Francuske napravili su veliki korak ka polufinalu prvenstva Evrope, postavivši novi rekord po broju pogodaka na kontinentalnim smotrama!

Trikolori su u drugoj utakmici glavne faze ubjedljivo savladali selekciju Portugala rezulatom 46:38. Pritom su čak 28 golova postigli u prvom poluvremenu, što nikome do sada u istoriji rukometa nije pošlo za rukom! Završili su prvih 30 minuta prednošću od 13 golova (28:15), što im je, pokazalo se, omogućilo da bez većih problema završe meč.

U trijumfu je najefikasniji bio Dika Mem sa osam pogodaka, dok je Ludovik Fabregas u pobjedi učestvovao sa šest.

Francuska je trenutno prvoplasirani tim u grupi, a do kraja dana sastaće se Španija i Danska (18.00), odnosno Njemačka i Norveška (20.30). Plasman u polufinale obezbijediće prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz grupe.

Francuzi će sa "crvenom furijom" igrati u ponedjeljak (26. januar) od 18.00 časova, dok će dva dana kasnije izaći na megdan Njemačkoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)