logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska oborila evropski rekord: "Trikolori" su prvi kojima je ovo pošlo za rukom!

Francuska oborila evropski rekord: "Trikolori" su prvi kojima je ovo pošlo za rukom!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Francuski rukometaši postigli su čak 28 golova u prvom poluvremenu duela sa Portugalom.

Rukometaši Francuske oborili evropski rekord Izvor: PRIME SPORTS IMAGES / ANGELO MOREIRA / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Francuske napravili su veliki korak ka polufinalu prvenstva Evrope, postavivši novi rekord po broju pogodaka na kontinentalnim smotrama!

Trikolori su u drugoj utakmici glavne faze ubjedljivo savladali selekciju Portugala rezulatom 46:38. Pritom su čak 28 golova postigli u prvom poluvremenu, što nikome do sada u istoriji rukometa nije pošlo za rukom! Završili su prvih 30 minuta prednošću od 13 golova (28:15), što im je, pokazalo se, omogućilo da bez većih problema završe meč.

U trijumfu je najefikasniji bio Dika Mem sa osam pogodaka, dok je Ludovik Fabregas u pobjedi učestvovao sa šest.

Francuska je trenutno prvoplasirani tim u grupi, a do kraja dana sastaće se Španija i Danska (18.00), odnosno Njemačka i Norveška (20.30). Plasman u polufinale obezbijediće prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz grupe.

Francuzi će sa "crvenom furijom" igrati u ponedjeljak (26. januar) od 18.00 časova, dok će dva dana kasnije izaći na megdan Njemačkoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska Rukomet EHF EURO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC