Upravo smo vidjeli najveću glupost na Evropskom prvenstvu: Izbacili Srbiju, pa sami sebe nestvarnim potezom

Kada je Jan Barufet odlučio da baci cepelin Alešu Gomezu Abelju praktično je izbacio Španiju sa Evropskog prvenstva.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Nevjerovatnom glupošću je Španija skoro sigurno izbacila sebe sa Evropskog prvenstva u rukometu. Nakon što je "furija" pobjedama nad Srbijom i Austrijom uspjela da prođe u drugi krug takmičenja sada je poraz od Norveške skoro sigurno izbacio sa takmičenja.

Na kraju je bilo 35:34 (16:16), a sa ova dva boda Norveška sada ima dva boda i nalazi se na diobi drugog mjesta sa Francuskom i Portugalom, dok je Njemačka poslije pobjede nad Portugalom prva sa četiri boda. Bodove nemaju Španija i Danska koja protiv Francuske traži prve bodove. Ipak, ono kako je Španija izgubila će se prepričavati.

Cepelin koji boli

Mogli su Španci da uzmu bod pošto su u posljednjem napadu na meču ušli sa igračem više, a onda je još jedan igrač Norveške isključen. Kada se to desilo ostala su četiri rukometaša Norveške na terenu, a selektor Španije Đordi Ribera je izveo golmana i igralo se 7 na 4.

U toj situaciji vidjeli smo ogroman ugao za Jana Barufeta, ali on umjesto da šutne odlučio se da baci cepelin na drugo krilo Alešu Gomez Abelju. Ipak jedan od igrača Norveške je omeo taj pas! Pogledajte kako je Avgust Pedersen spriječio da Španija uzme bod:

Pogledajte 00:13 Neverovatna glupost Španije na EP Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Sudije su dugo gledale snimak i odlučile da faula nije bilo, niti odbrane iz šest metara i kako nismo vidjeli sedmerac, meč je završen pobjedom Norveške. Bjoska je sa jedne strane imao 11, a Bergerud i Haug isto toliko odbrana zajedno. Najefikasniji bio je upravo Pedersen sa lijevog krila Norveške sa 11 golova, dok je Aleš Gomez Abeljo sa desnog krila Španije dao osam golova.