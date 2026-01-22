logo
"Bomba" u srpskom rukometu: As Vojvodine ide u najbogatiji klub Evrope

"Bomba" u srpskom rukometu: As Vojvodine ide u najbogatiji klub Evrope

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Stefan Dodić pred transferom u mađarski Vesprem nakon odličnih igara na EP u rukometu.

stefan dodic ide u vesprem Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski rukometaš Stefan Dodić na korak je od transfera u mađarski Vesprem, inače najbogatiji rukometni klub u ovom trenutku. Kako prenosi bivši rukometaš i agent Hen Lingvot, Vesprem će platiti Vojvodini između 100 do 200 hiljada evra za transfer sjajnog srpskog beka.

Iako je Srbija ispala već u grupnoj fazi i zauzela 19. mjesto na kraju, Dodić je bio jedan od najboljih srpskih igrača, posebno u meču sa Njemačkom kada je postigao četiri gola i krunisan je nagradom za igrača utakmice. Nije sigurno tek tada privukao pažnju kluba iz Mađarske, ali je to možda bio signal da je Dodić spreman da igra i najveće utakmice, pod najvećim pritiskom, tako da su poslije toga iz Vesprema krenuli u realizaciju transfera.


Ovaj Vranjanac je inače još prije nekoliko godina važio za "vunderkinda" srpskog rukometa, ali ga je misteriozna bolest zaustavila i vratila korak unazad, tako da mu je trebalo vremena da se vrati na stari put.

Stefan Dodić je inače iz Vranja i ponikao je u makedonskom Metalurgu, bio je u Ohridu, pa u slavnom Vardaru i zatim Industriji Kjelce (Poljska). Iz ovog kluba išao je na pozajmice u Zagreb, Celje i Vojvodinu, za koju i danas igra, a koja mu je pomogla da se potpuno reafirmiše i postane jedan od zapaženijih igrača na svojoj poziciji u Evropi.

Uspio je da se vrati nakon što je "preko noći izgubio 30 odsto mišićne mase" i pokazao je na turniru u Herningu da zaslužuje da igra na najvećoj rukometnoj sceni, pa ćemo vidjeti da li će to biti u mađarskom Vespremu.

Ako se to desi igrao bi sa Draganom Pešmalbekom, pa Lukom Cindrićem i Ivanom Martinovićem, slavnim Nedimom Remilijem, kao i golmanom Emilom Nilsenom koji stiže iduće sezone iz Barselone. Nekada su za ovaj klub inače igrali i Momir Ilić i Marko Vujin, kao i drugi poznati srpski rukometaši.

(MONDO)

