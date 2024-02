Drama najtalentovanijeg Srbina: Karijera bila pod upitnikom, ali sad znamo kad će Stefan na teren!

Rukometaš Vojvodine Stefan Dodić bi početkom marta konačno mogao na teren!

Izvor: Slavko Midzor / Pixel Media / Profimedia

Srbija može konačno da odahne! Poslije velike drame oko najtalentovanijeg rukometaša koga "orlovi" imaju Stefana Dodića izgleda da ćemo sjajnog srednjeg beka uskoro vidjeti na terenu. Pred meč sa Flensburgom u Top 16 fazi prvi operativac Vojvodine Darko Jevtić je otkrio da će Dodić uskoro na teren.

"Želim da umirim javnost. Kao klub smo izašli sa prejakim izjavama. Nije to tako ozbiljno. Stefana očekujemo na terenu za 15 do 20 dana. U dobroj je situaciji da napravi ono što svi od njega očekujemo, da bude predvodnik srpskog rukometa u narednih 10 godina", rekao je Jevtić u klupskom programu pred meč.

Javnost se uzbunila nakon što je Dodić prvo kao veliko pojačanje došao u Vojvodinu, a zatim propustio da debituje na derbiju domaće lige sa Partizanom na Banjici. Tada je šef struke crveno-bijelih Boris Rojević istakao da je čak i Dodićeva karijera pod znakom pitanja.

"Ne znam šta će biti s njim i njegovom karijerom", rekao je Rojević, pa nastavio: "Dodić je ustao jutros i izgubio dio mišića. Niko ne zna zašto, zbog čega. Izgubio je 30 odsto mišića. Zaista sam šokiran i cijeli dan sam nervozan i jako tužan. Mislim da je to dete trebalo da bude neko ko će da nosi našu reprezentaciju i Vojvodinu u narednim sezonama. Bio je moja velika želja i prethodnih godina. Bio sam u šoku kada me je nazvao kondicioni trener i saopštio mi to. Znam da ćemo svi u klubu da učinimo sve, da ćemo da obiđemo sve doktore, cijelu Evropu, da vidimo šta je prava dijagnoza. Vjerovatno da nije bila prava dosad. Dobio je zeleno svjetlo da igra i..."

Izvor: Profimedia

Sada se ipak nazire povratak Dodića, doduše ne za mečeve sa Metaloplastikom u prvenstvu i odlazak Flensburgu na noge u Ligi Evrope. Trebalo bi da se uskoro na teren vrati i Milan Vukovljak, a Milana Miliža i Vukašina Vorkapića nažalost neće biti na terenu neko duže vrijeme.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!