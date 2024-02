Najvećem talentu srpskog rukometa ugrožena karijera - preko noći izgubio 30 odsto mišića!

Stefan Dodić nakon problema sa koljenom ima novi problem zbog kog, kako kaže njegov trener, možda čak i njegova karijera dolazi u pitanje.

Izvor: Profimedia

Jedan od najtalentovanijih svjetskih, ne samo srpskih rukometaša, nalazi se u veoma teškoj situaciji. Stefan Dodić (20) se vratio ljetos u Srbiju i obukao dres Vojvodine gdje je trebalo da svoju karijeru podigne na viši nivo, međutim ponovo su povrede napravile problem i sada je čak i njegova karijera ugrožena.

U porazu od Vojvodine od Partizana na "Banjici" (30:25), Stefan Dodić je morao na tribine zbog neobičnog problema o kome za sada postoje samo spekulacije. Prvo ga je mjesecima mučilo koljeno, a sada je potpuno druga stvar u pitanju o čemu je poslije meča govorio njegov trener Boris Rojević i malo je reći da je zvučao zabrinuto: "Ne znam šta će biti s njim i njegovom karijerom", kazao je maksimalno ozbiljno šef stručnog štaba Novosađana.

Izvor: MN PRESS

"Dodić je ustao jutros i izgubio dio mišića. Niko ne zna zašto, zbog čega. Izgubio je 30 odsto mišića. Zaista sam šokiran i cijeli dan sam nervozan i jako tužan. Mislim da je to dijete trebalo da bude neko ko će da nosi našu reprezentaciju i Vojvodinu u narednim sezonama. Bio je moja velika želja i prethodnih godina. Bio sam u šoku kada me je nazvao kondicioni trener i saopštio mi to. Znam da ćemo svi u klubu da učinimo sve, da ćemo da obiđemo sve doktore, cijelu Evropu, da vidimo šta je prava dijagnoza. Vjerovatno da nije bila prava dosad. Dobio je zeleno svjetlo da igra i...", kazao je Rojević koji se kao i svi u srpskom rukometu nadaju da će Dodić uspjeti da se vrati na "staro".

Stefan Dodić iz Vranja je jedan od najtalentovanijih srednjih bekova svijeta koji je još 2021. godine debitovao za prvi tim Metalurga iz Skoplja, bio je i u Aerodromu, Ohridu, Vardaru, Vive Kjelceu, Zagrebu i Celju, a najmlađi je strijelac u istoriji Lige šampiona. Sa juniorskom reprezentacijom Srbije ima zlato iz 2022. godine u Portugaliji, gdje je bio i MVP.

Možemo samo da se nadamo da će sve biti u redu sa njim i da će se što prije vratiti na teren i pokazati da postoji razlog zašto o njemu svjetski treneri govore samo u superlativima.