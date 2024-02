Proslavljeni trener o preuzimanju "orlova": Nemam ništa sa tom temom, komunikacije sa Savezom nije bilo!

Ljubomir Vranješ će izgleda ostati na onih nekoliko dana na klupi Srbije iz 2013. godine.

Nakon jako lošeg rezultata na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj i ispadanja u grupnoj fazi poslije samo jednog osvojenog boda Srbija je bez selektora. Iako rukometaši uskoro treba da igraju baraž mečeve za plasman na Svjetsko prvenstvo sa Španijom, još se ne zna ko bi mogao da ih vodi u ta dva duela.

Jedno od imena pominjanih kada je užarena klupa Srbije u pitanju je i ime Ljubomira Vranješa. Nekada rukometaš koji je mijenjao sport, kasnije fantastičan trener, sada je u Srbiju došao sa Flensburgom kao sportski direktor. Njemački gigant je savladao Vojvodinu u Ligi Evrope na Slanoj bari, a Vraneš je negirao bilo kakvu komunikaciju sa Rukometnim savezom Srbije.

"Kada je u pitanju reprezentacija Srbije, razgovora i komunikacije sa Savezom nije bilo. Nije me niko pitao za tu poziciju i to je odluka na Savezu. I zaista, nemam ništa sa temom - selektor Srbije", rekao je Vranješ u intervjuu za "Arena sport".

On u svojoj biografiji zapravo ima to da je bio selektor Srbije i to samo na nekoliko dana. 2013. godine je stupio na funkciju, ali nažalost morao je odmah da se povuče. "Jeste, naravno. Htio sam, htio je i savez tih godina, ali je problem bio u mom klubu Flensburgu koji je bio prepreka da budem selektor", otkrio je Vranješ.

Srbin rođen u Geteborgu ne krije simpatije prema domovini, a sada je istakao da nema mesta očajavanju. Srpski tim ima veliki potencijal i jedan loš rezultat ne treba da omete selekciju.

"Srbija ima veliki potencijal. Kada pogledate koju odbranu bismo mogli da postavimo i kakve golmane imamo, to djeluje sjajno. Možda bi Srbija mogla više napadački i uz dozu i crtu dodatne kreativnosti da napreduje, ali stvarno, potencijal je vidljiv", naglasio je Vranješ.

