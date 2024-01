"Kad ljube grb Srbije, čini mi se da glume!" Veselin Vujović: Gledam ga, sjedi, prekrstio ruke...

Bivši selektor govorio o debaklu Srbije na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Legenda jugoslovenskog i svetskog rukometa, Veselin Vujović, oglasio se u podkastu za "Sputnjik" poslije debakla reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, gdje ponovo nije prošla grupnu fazu, niti ostvarila ijednu pobjedu. Dva puta je izgubila golom razlike - od Mađarske i Crne Gore, a u uvodnom meču je ispustila pobjedu protiv Islanda i odigrala neriješeno.

Vujović je priču o aktuelnom, ponovo teškom trenutku srpske reprezentacije, počeo razgovorom o selektoru Toniju Đeroni, koji od petka nije na toj funkciji. On je u razgovoru zahvatio period od 2012, kada je srpska reprezentacija bila vicešampion Evrope, učesnik Olimpijskih igara...

"Nekoliko selektora poslije Vukovića su imali neuspjehe. Nisu to bili samo neusjpesi, već je bio uprljan rukomet, ružnih situacija je bilo, prozivanja preko novina, selektor igrače, igrači selektore... Svakakve stvari smo slušali, tada su španski treneri bili u modi i neko je rekao da se dovede Đerona. Čitao sam pijre neki dan da gospodin Škrbić optužuje Savez, a on je doveo Đeronu. I svi selektori u regionu imali su mnogo veći rejting. Đerona je bio u omladinskoj školi Barselone, statističar, neadekvatna ličnost za ovo ovdje", kazao je on.

Nekadašnji igrač reprezentacija SFR Jugoslavije i SR Jugoslavije, kao i selektor SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore otkrio je da je svojevremeno razgovarao sa Milenom Delić kada je izglasana za predsjednicu Rukometnog saveza Srbije.

"Poslije toga dogodila se smjena u Upravnom odboru Saveza, došla je Milena Delić i prvo što je uradila pozvala je mene i rekao sam joj 'Najbolje bi bilo da taj čovjek ostane. Ako dovedeš Veselina Vujovića, pa dođemo do neuspjeha, krivi smo apsolutno. A ovaj čovjek nije još ništa pokazao, niti imao mogućnost da pokaže'. Mislio sam da je najpametnija stvar da ostane i on je ostao. Milena Delić i svi u Savezu su pametno razmišljali, nekome bi trebalo dati olimpijski ciklus, pa podvući crtu. Nažalost, sigurno se može samo reći da je neuspjeh period Đerone u Srbiji. Lično smatram da u Srbiji i u zemljama Balkana stranci ne mogu biti selektori. Hrvat, Slovenac, što da ne, ali neko ko ima svakodnevnu komunikaciju narodnim žargonom sa igračima. Španac i Srbin razgovaraju na engleskom i sad je to kao neka emocija... On njemu da na engleskom ispriča vic, a on da mu odgovori. To ne postoji".

"Sigurno je Đerona dobar analitičar, radi puno, bilo je otkaza reprezentativaca, reprezentacija i grb nisu bili to u šta su se kleli. Kao stranac je spustio loptu, prije svega jer na njega nije uticalo to ko igra u kom klubu. Išlo mu je na ruku to što je konkurencija igrača svedena na minimum, ono što imamo je to-to, možda su tu još dvojica, trojica igrača."

"Uradili su puno na marketingu, utakmice reprezentacije pratilo je dosta gledalaca, dobila se Norveška, kao i Slovenija, Francuska, ali su javnost, Savez, Đerona, od toga pravili kao da su svjetski šampioni. Svi mi pamtimo kako je sjajnu utakmicu naša reprezentacija odigrala protiv Portugala u fudbalu prije Katara, a da li se neko sjeća sada toga? Đerona je sam rekao da je ovo bio trenutak istine za njega, igrači da je ovo pitanje generacije i nekako su se skoncentrisali samo na Island, kao da ostali ne postoje".

"Gledam ga na klupi, utakmica se kida, on prekrstio ruke, ne progovara ništa... Mislim da bih ja probio parket. Katastrofalna je greška ne poznavati narod čiju reprezentaciju vodiš. A evo da ne govorimo o Đeroni, igrači su morali da povuku jedni druge. Nemamo igrača lidera, lava koji drži svlačionicu, van svlačionice... Crna Gora nije imala tog lava, ali je dobila u Vuku Borozanu. Hrvatska kad kažete pomislite na Domagoja Duvnjaka. Francuska - Nikola Karabatić. Danska - Mikel Hansen. Znate sve te igrače. A, kad pomenete Srbiju? Ne vidim ko u skorije vrijeme to može da bude. Nema nijedan igrač koji je po mojim kriterijumima zadovoljio. Nekad su to bili Kukić, Marsenić, Đorđić... Na ovom prvenstvu niko!"

"Frapiralo me je jedno, da je Kukić najgori naš igrač na terenu. Igra pogrešno, puno prekida, nema protoka lopte i stalno je na terenu, a onda je protiv Crne Gore jedan od najboljih. I jednu grešku napravi, Đerona ga zamijeni. Nevjerovatno, kao sam protiv sebe da radi. Vadi igrača koji je raspoložen. Protiv Mađara Borzaš počne sjajno, pa nestaje. Trener mora da ima osjećaj."

Nije bilo potrebno postavljati previše pitanja Vujoviću.

"Srbija završi na 19. mjestu. Stvarno je porazno i mislim da to nije realnost i da ti momci mogu više. Sigurno da postoji okidač zašto je bilo tako i vrijeme će pokazati zašto. Da li je to neka promjena u svlačionici, konflikt, detalj... Nekad ćemo saznati, ali nemoguće je da se ovako ugase. Možda će zvučati grubo, ali možda i bolje što nisu prošli grupu, jer tek bi tamo u sljedećoj rundi vidjeli koliko su iza modernog rukometa i snage ostalih reprezentacija".

Komentarisao je i to da postoji i očigledan problem sa pristupom igrača.

"Kad naši igrači ljube grb, čini mi se da malo više to glume i da rade zbog publike, nego što osjećaju. Nisam vidio da je neko u nemoći napravio neki faul za crveni karton, rekao 'odlazim, ali uzdignute glave'. Ne, oni završavaju, lagano pruže ruku i doviđenja. Niko ne talasa. Sto puta su se posvađali Dragan Škrbić i Neđo Jovanović, Predrag Peruničić i Goran Đukanović, verbalno, jer smo igrali loše, izgubili u utakmici koju smo mogli da dobijemo. Bilo je jako teško smiriti takvu situaciju, ali nisu to radili jer se mrze, nego što su željeli uspjeh."

"Ovo su mlađe generacije. Kao trener Zagreba igrali smo Ligu šampiona u Bjelorusiji, pa sletjeli u Minsk i 400 kilometara smo putovali do Meškova. Hrvatska je u Evropskoj uniji i svuda imaju internet, ali ga nemaju u Belorusiji. Namjestili su se u autobusu, igrali pantomime, društvenih igara... Tako mi je bilo prijatno. A, čim su ušli u hotel i povezali se na wi-fi, prestalo je sve. Prate šta su rekli novinari, kakve su objave na Instagramu. Hvatam da neko u svlačionici sklanja telefon dok šalje poruke, a na pola sata smo do utakmice na 'život i smrt'."

