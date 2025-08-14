Partizan primio gol koji ostavlja bez teksta: Špic Hibernijana šokirao sve na stadionu, šta se ovdje dogodilo?

Kiron Bouvi dao je jedan od najatraktivnijih golova godine protiv crno-bijelih.

Izvor: RTS/Screenshot

Napadač Hibernijana Kiron Bouvi dao je u meču protiv Partizana jedan od najatraktivnijih golova evropskih kvalifikacija ovog ljeta. Pri vođstvu srpskog tima 2:0, sa više od 30 metara je raspalio po lopti, poslao je visoko uvis i pala je pravo u ćošak između stative i prečke. Tako da golman Marko Milošević nije mogao ništa.

Na stadionu Hibernijana nastalo je oduševljenje, a Bouvi je ostao bez teksta, kao i njegovi saigrači.

Pogledajte gol koji je BBC opisao riječima: "Kiron Bouvi sa druge planete":

U šoku nakon ovog gola, fudbaleri Partizana su ostali sa desetoricom igrača u igri, jer je štoper Nikola Simić isključen nakon drugog žutog kartona zbog prigovora. U tako teškoj situaciji dočekaće završnicu utakmice, gubeći 2:3 u ukupnom dvomeču, a nakon briljantnog prvog dijela meča u Edinburgu.