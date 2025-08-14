logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan primio gol koji ostavlja bez teksta: Špic Hibernijana šokirao sve na stadionu, šta se ovdje dogodilo?

Partizan primio gol koji ostavlja bez teksta: Špic Hibernijana šokirao sve na stadionu, šta se ovdje dogodilo?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kiron Bouvi dao je jedan od najatraktivnijih golova godine protiv crno-bijelih.

Partizan od Hibernijana primio gol sa više od 30 metara Izvor: RTS/Screenshot

Napadač Hibernijana Kiron Bouvi dao je u meču protiv Partizana jedan od najatraktivnijih golova evropskih kvalifikacija ovog ljeta. Pri vođstvu srpskog tima 2:0, sa više od 30 metara je raspalio po lopti, poslao je visoko uvis i pala je pravo u ćošak između stative i prečke. Tako da golman Marko Milošević nije mogao ništa.

Na stadionu Hibernijana nastalo je oduševljenje, a Bouvi je ostao bez teksta, kao i njegovi saigrači.

Pogledajte gol koji je BBC opisao riječima: "Kiron Bouvi sa druge planete":

U šoku nakon ovog gola, fudbaleri Partizana su ostali sa desetoricom igrača u igri, jer je štoper Nikola Simić isključen nakon drugog žutog kartona zbog prigovora. U tako teškoj situaciji dočekaće završnicu utakmice, gubeći 2:3 u ukupnom dvomeču, a nakon briljantnog prvog dijela meča u Edinburgu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Hibernijan Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC